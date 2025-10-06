Dolar
41.69
Euro
48.77
Altın
3,936.56
ETH/USDT
4,580.90
BTC/USDT
124,502.00
BIST 100
10,805.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor

Kırklareli'nde yaşayan girişimci Tuğrul Gökağaçlı, uluslararası bir cep telefonu firması için sim kart çıkarıcı pim üretiyor.

Ufuk Ertop  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Gökağaçlı, yaklaşık 2 yıl önce firmayla sim kart çıkarıcı pim üretimi konusunda anlaşma sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İşbirliği-Güçbirliği" desteğinden yararlanan Gökağaçlı, Kavaklı beldesindeki tel üretim fabrikasının bir bölümünü sim kart çıkarıcı pim üretimine ayırdı.

Gökağaçlı, yay üretim ve temizleme makinesi temin ederek üretim tesisini oluşturdu.

İstenen kalite ve boyutlarda numune pim üretimi gerçekleştiren Gökağaçlı, firmanın hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de yapılan kalite onayından geçti.

Gökağaçlı, yaklaşık 2 aydır sim kart çıkarıcı pim üretimini sürdürüyor.

"Ülkeme katkı sağladığım için gururluyum"

Gökağaçlı, AA muhabirine, uluslararası bir firmaya parça üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Firmanın talebi üzerine üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Gökağaçlı, "Bu ürünün yurt dışından ithal edildiğini öğrenince milli duygularım kabardı ve böyle bir parçanın ithal edilmesini kendime yakıştıramadım." dedi.

Üretim aşaması için gerekli yatırımı KOSGEB'den finanse ettiğini anlatan Gökağaçlı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 aydır bu parçayı sorunsuz olarak üretiyoruz. İlgili birimler tarafından sıkı bir denetime tabi tutulduk. Kalite güvence sistemini oluşturarak kalite performansını sağladık ve numunelerimiz hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de onaylandı. Bizi küresel satın alma sistemine tanımlayacaklar ve böylece hem ithalatı kesmiş hem de ihracatçı konumuna gelmiş olacağız.

Ülkeme katkı sağladığım için gururluyum. Şu an aylık 250 bin (pim) üretiyoruz. 3 vardiya çalıştığımızda 500 bini karşılayacak imkana sahibiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı
Bakan Kacır: Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle daha güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında "çatı protokolü" imzalandı

Benzer haberler

Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor

Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor

Şehir hayatından köyüne döndü, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Erken teşhis ile fark edilen meme kanserini tedaviyle yendi

Hobi olarak başladığı el sanatı, devlet desteğiyle mesleği oldu

Hobi olarak başladığı el sanatı, devlet desteğiyle mesleği oldu
İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi
KOSGEB İş Geliştirme Desteği ile girişimcilere büyümenin anahtarı veriliyor

KOSGEB İş Geliştirme Desteği ile girişimcilere büyümenin anahtarı veriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet