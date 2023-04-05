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Ekonomi

UBS, Credit Suisse'le entegrasyonun birkaç yıl sürmesini bekliyor

UBS Group Yönetim Kurulu Başkanı Colm Kelleher, UBS'in Credit Suisse ile birleşmesinin kolay olmadığına işaret ederek, kurumların entegrasyonunun 3-4 yıl sürebileceğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
UBS, Credit Suisse'le entegrasyonun birkaç yıl sürmesini bekliyor

Brüksel

Kelleher, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in yıllık genel kurulunda, Credit Suisse'in satın alınması konusunda açıklamalarda bulundu.

UBS'in Credit Suisse'i satın almasının planların uygulanması ile ilgili önemli riskler içerdiğini belirten Kelleher, anlaşmanın kolay olmadığını vurguladı.

Kelleher, UBS Credit Suisse entegrasyonunun başarılı olacağını ifade ederek, "Credit Suisse'in UBS'e entegrasyonunun 3-4 yıl sürmesini bekliyorum." dedi.

UBS'in satın alma sırasında hisse geri alım programını askıya almaya karar verdiğini belirten Kelleher, mümkün olan en kısa sürede buna yeniden başlanacağını bildirdi.

Kelleher, UBS'in, özel hizmetler ve varlık yönetimini büyütmeye odaklanmayı planladığına işaret ederek, yatırım bankacılığına tahsis edilen sermaye miktarının önemli ölçüde azalacağını ifade etti.

Credit Suisse'in İsviçre ekonomisinin kalkınmasında hayati rol oynadığını vurgulayan Kelleher, "Credit Suisse artık bağımsız bir şirket olmayacak." dedi.

Öte yandan, genel kurulda UBS hissedarları, Kelleher'i yeniden yönetim kurulu başkanı olarak seçti.

Geçen haftalarda ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da da İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri artırmıştı.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

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