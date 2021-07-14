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Ekonomi

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 25 arttı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin yılın ilk 6 ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1,47 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Mustafa Ünal Uysal   | 14.07.2021
Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 25 arttı

Mersin

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, ocak-haziran döneminde 2 milyon 296 bin ton yaş meyve sebzenin ihraç edildiğini belirtti.

Sektörün ocak-haziran dönemindeki ihracatını değerlendiren Sin, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış sağlayarak 1,47 milyar dolar döviz geliri elde ettik." ifadesini kullandı.

Sin, söz konusu dönemde yüzde 12 artış yakalayan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ise 572 milyon 895 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiği bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Yılın ilk yarısında en fazla ihraç ettiğimiz ilk üç ürün, 216,4 milyon dolarla domates, 141,9 milyon dolarla mandarin, 141,1 milyon dolarla limon oldu. 6 aylık dönemde en fazla ihracat artışı sağladığımız ürünlere baktığımızda ise yüzde 461 artış ve 21,9 milyon dolarla patates birinci, yüzde 93 artış ve 18,5 milyon dolarla soğan-şalot ikinci, yüzde 91 artış ve 44,9 milyon dolarla çilek üçüncü sırada yer aldı."

Sin, yılın ilk yarısında en fazla yaş meyve sebze ihracatını Rusya, Almanya ve Romanya'ya gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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