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Ekonomi

Türkiye'nin uzun dönemli yenilenebilir enerji imkanları Hollandalı yatırımcılara tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 2035'e yönelik kapasite artışı ve temiz enerji dönüşümündeki planlarını, Hollandalı sektör temsilcileriyle paylaştı.

Selman Aksünger  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Türkiye'nin uzun dönemli yenilenebilir enerji imkanları Hollandalı yatırımcılara tanıtıldı Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Amsterdam

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin düzenlediği, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasındaki imkanları yatırımcılarla paylaştığı, sırasıyla İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa'yı kapsayan özel turunun üçüncü ayağı, Amsterdam gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'nda yapılan toplantıya, Hollanda'nın önde gelen finans, enerji, bankacılık ve teknoloji şirketlerinden çok sayıda firma ve sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin 2035'e yönelik yenilenebilir enerjide kapasite artış hedefleri ve temiz enerji dönüşüm planlarının yanı sıra yatırımcılara sunulan fırsatlar ve tarife garanti modellerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, toplantının açılış konuşmasında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 5 yüzyılı aştığını belirterek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında önemli hedefleri olduğunu ve bu alanda yatırımcılara önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç, sunumunda, Türkiye'nin enerji ihtiyacının büyüklüğüne işaret ederek, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin enerji üretimindeki payının giderek büyüdüğünü belirtti.

Kılınç, Hollanda'nın Türkiye için güvenilir bir ticari partner olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde kararlı olduğuna ve bu anlamda Hollandalı yatırımcılarla müşterek iş olanaklarının fazlalığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Müdürü Rauf Fırat Yaşar, Türkiye'nin hem enerji üretimi hem de entegre enerji depolama teknolojileri alanındaki gelişmelerini Hollandalı yatırımcılara aktardı.

Program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı Dr. Dilan Kavruk ve Rönesans Enerji'den Gökhan Gündoğan'ın sunumlarının ardından, Invest International Kıdemli Yatırım Direktörü Decio Tractenberg'in Hollandalı şirketlere dış yatırım finansmanı imkanlarına ilişkin sunumuyla sona erdi.

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