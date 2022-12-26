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Ekonomi

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Nizip'te hasat sürüyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 145 bin dekar alanda 3 milyona yakın ağaçta üretimi yapılan zeytinde hasat devam ediyor.

İrfan Aydoğdu   | 26.12.2022
Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Nizip'te hasat sürüyor

Gaziantep

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan ve tescilli zeytinyağına sahip Nizip'te, toplanan zeytinler yorucu ve zahmetli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor.

Sabahın ilk ışıklarında başlayan yolculuk sonrasında zeytin bahçesine giden işçiler, elle, sırıkla ve makine yardımıyla topladığı zeytinleri çuvallara dolduruyor.

Traktörlerle zeytinyağı üretimi yapılan tesislere götürülen ürünler yıkama bölümünde yaprak ve taşlardan arındırılıyor. Birçok aşamadan sonra adeta altın rengine dönüşen zeytinyağı, makineden tenekelere konularak satışa hazır hale getiriliyor.

İlçede yılda yaklaşık 7 bin ton zeytinyağı elde ediliyor.

Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda zeytinyağı üreticisi Bekir Karabacak, zeytinciliğin ilçe sanayisinin temel taşı, sabunculuğun gelişmesinde de en büyük faktör olduğunu dile getirdi.

Bölgede nem olmadığından zeytinyağının aromasının çok iyi olduğunu dile getiren Karabacak, "Böylelikle zeytin bahçelerinden gelen kaliteli yağlık zeytinleri bizler de burada özenle işleyerek altın sarısı renkte yağa dönüştürüyoruz. Burada tenekelere doldurulan yağları sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.



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