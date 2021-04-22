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Ekonomi

Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi Türkiye'ye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Murat Temizer   | 22.04.2021
Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi Türkiye'ye ulaştı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ertuğrul Gazi'nin Türk bayrağını göndere çeken ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma (FSRU) gemisi olduğunu belirtti.

Geminin sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirlediğini belirten Dönmez, "Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre olan Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.

Geminin LNG depolama kapasitesi ise 170 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, doğal gaz depolama ve FSRU yatırımlarıyla yıllık tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazı depolamayı hedefliyor.

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