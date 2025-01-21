Dolar
35.62
Euro
36.94
Altın
2,727.75
ETH/USDT
3,250.00
BTC/USDT
102,054.00
BIST 100
10,053.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yangın çıktı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangına müdahale sürüyor -VTR-
logo
Ekonomi

Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Serkan Avci  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

Mersin

Gürüz, yazılı açıklamasında, birliklerinin 2024'te 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptığını belirtti.

Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatına ilişkin bilgi veren Gürüz, "Türkiye'nin 2024 yılındaki yaş meyve sebze ihracatı 3,4 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

İhracatta üründe mandalina, ülkelerde Rusya ilk sırada

Gürüz, geçen yıl 4 milyon 193 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde 476 milyon dolarla mandalina birinci, 427 milyon dolarla domates ikinci, 357 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl ihracat hacminde en yüksek artışları patates, erik, şeftali, portakal, kayısı, nar ve incirde yakaladık. Sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde ilk üç sırada Rusya, Almanya ve Romanya oldu. Rusya'ya 872,3 milyon dolar, Almanya'ya 354 milyon dolar ve Romanya'ya 289 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2024'te ihracat hacminde en yüksek artışları sağladığımız ülkeler Irak, Gürcistan ve Suudi Arabistan oldu."​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 12 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 37 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı
İstanbul'daki suç örgütü soruşturmasında ifadesi alınan Ahmet Özer tutuklandı

Benzer haberler

Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi

Borsa güne düşüşle başladı

IEA: Küresel gaz dengesindeki kırılganlık sürüyor

IEA: Küresel gaz dengesindeki kırılganlık sürüyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet