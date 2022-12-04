Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,252.20
BTC/USDT
16,956.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Türkiye'de SUV pazarı sedanla arasındaki farkı açıyor

Türkiye otomobil pazarında geçen yılın 11 ayında yüzde 39,4 olan sedan otomobillerin payı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 37,2'ye gerilerken, SUV'un payı yüzde 35'ten yüzde 41,3'e yükseldi.

Abdulselam Durdak   | 04.12.2022
Türkiye'de SUV pazarı sedanla arasındaki farkı açıyor

İstanbul

Türkiye otomobil pazarında bu yılın 11 ayında SUV gövde satışları, 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,14 artarken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 41,3'e yükseldi.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobillerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Togg'un satışı yaklaştıkça SUV tercihi artıyor

Gelecek yılın mart ayı sonunda satışa sunulması beklenen Türkiye'nin Otomobili Togg'un segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarındaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Bu durum satışlara da yansırken, sedan gövde tipi tercihi SUV gövde tipinin gerisinde kaldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-kasım döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 pay ve 208 bin 693 adetle SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 37,2 pay ve 188 bin 244 adet satışla sedan, yüzde 19,7 pay ve 99 bin 816 adet satışla hatchback otomobiller takip etti. Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

Ocak-Kasım 2021'e göre, sedan otomobillerin payı yüzde 39,4'ten yüzde 37,2'ye gerilerken, SUV'un payı yüzde 35'ten yüzde 41,3'e yükseldi. Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 15,4 artış gösterdi.

Hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 23,7'den yüzde 19,7'ye geriledi.

Öte yandan, Türkiye'nin Otomobili Togg, 2023 yılının mart ayı sonunda C-SUV modeliyle ilk kez satışa çıkacak. Togg'un Türkiye otomobil pazarında SUV'un ağırlığını daha da artırması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, şehit askerlerin vasiyetlerinin yer aldığı videoyu paylaştı
Yusufeli'nde sular altında kalacak yerlerdeki sokak hayvanları tahliye ediliyor
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda 2 ayda 1,4 milyon yolcu seyahat etti
Bakan Kurum: Malatya'da benzersiz bir dönüşüm başlattık
Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

Benzer haberler

Türkiye'de SUV pazarı sedanla arasındaki farkı açıyor

Türkiye'de SUV pazarı sedanla arasındaki farkı açıyor

Kasımda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

AB, 29 milyar avronun üzerinde elektrikli otomobil ithal etti

Togg, Plug and Play iş birliğiyle 'Akıllı Şehirler' için startupları destekleyecek

Togg, Plug and Play iş birliğiyle 'Akıllı Şehirler' için startupları destekleyecek
Rize'de üç metreden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rize'de üç metreden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Türkiye'nin otomobili Togg rekabetçi bir fiyatla pazarda olacak

Türkiye'nin otomobili Togg rekabetçi bir fiyatla pazarda olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet