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Ekonomi

Türkiye'de ithalat bağımlılığının önüne "enerji kalkanı" ile geçilecek

Orta Vadeli Program'a göre, enerji ve diğer kritik emtialar gibi unsurların yurt içinde üretimi teşvik edilecek, tüketim malı ithalatına olan talep sınırlandırılacak.

Seda Tolmaç  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Türkiye'de ithalat bağımlılığının önüne "enerji kalkanı" ile geçilecek

Ankara

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ithalat bağımlılığının azaltılması amacıyla enerji ve diğer kritik emtialar gibi unsurların yurt içinde üretimi teşvik edilecek, tüketim malı ithalatına olan talep sınırlandırılacak.

AA muhabirinin 2025-2027 yıllarına ilişkin OVP'den yaptığı derlemeye göre, ihracattaki artışı teşvik eden, ithalatın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayan, hizmetler sektöründe ise Türkiye'nin potansiyelini daha etkin kullanan bir dış ticaret politikası uygulanacak.

Yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacak politikalar hayata geçirilerek uluslararası düzenlemelere uyum güçlendirilecek, ihracatçı firmaların dönüşümü desteklenecek.

Avrupa Birliği (AB) dijital ekonomi düzenlemeleri ve Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, rekabetçiliğin artırılması için gerekli mevzuat, destek politikaları ve uluslararası anlaşmalara yönelik hazırlıklar tamamlanacak.

Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) hukuki altyapısı tamamlanarak AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) uyumlu bir yapı hayata geçirilecek.

Yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi için işletmelere destek verilecek

Karbon fiyatlandırma mekanizmasının sektörler üzerinde oluşturacağı ilave maliyetlere yönelik ihracatın finansmanında kullanılan araçların çeşitliliği artırılacak.

İhracatın geleneksel ürün ve pazar yapısı geliştirilecek, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek.

Türk malı imajının güçlendirilmesine yönelik uluslararası markalaşma faaliyetlerinin desteklenmesine devam edilecek.

Dünya ticaretinde payı artan yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerin yurt içinde üretimine yönelik potansiyel tespit edilerek, işletmeler bu alanda desteklenecek.

Dünya ticaretinde payı düşen fakat Türkiye'nin pazar payının yüksek olduğu düşük teknolojili ve istihdam yoğun ürünlerde sektör içi ve sektörler arası dönüşüme yönelik gerekli tedbir ve destekler, ilgili kurumlarla işbirliği içinde geliştirilecek.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aracılığıyla ihracatçılar için kefalet yükü azaltılacak.

Türk Eximbank destekleri, yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatın finansmanında yeşil ve dijital dönüşüme öncelik verilerek kullandırılacak.

İhracat potansiyeli yüksek coğrafi işaretli ürünler için uluslararası markalaşma stratejileri geliştirilecek.

Hedef etkin ticaret diplomasisi

Mevcut ticaret anlaşmalarının derinleştirilmesi, potansiyel ihracat pazarlarına yönelik yeni ticaret anlaşmalarının müzakere edilmesine yönelik etkin ticaret diplomasisi benimsenecek.

Yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Afrika ve Latin Amerika'ya yönelik ortaklık politikaları ile Türkiye'nin Asya ile ticaretinin dengeli bir yapıya kavuşturulmasını, yatırımların artırılmasını hedefleyen "Yeniden Asya Girişimi", karşılıklı yarar ve öncelikler temelinde sürdürülecek.

Gümrük ve ticaret işlemlerinde maliyetlerin azaltılması amacıyla bu alanda yerli teknolojinin geliştirilmesine ve etkin kullanımına öncelik verilecek.

Cari işlemler açığı maden yatırımlarıyla iyileştirilecek

İthalat bağımlılığının azaltılması da programın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Bu kapsamda "Türkiye Kritik ve Stratejik Hammaddeler Stratejisi" hazırlanacak.

Enerji ve diğer kritik emtialar gibi unsurların yurt içinde üretimi teşvik edilecek, tüketim malı ithalatına olan talep sınırlandırılacak.

Kritik maden ve minerallerin arzını ve güvenliğini sağlamaya yönelik uluslararası doğrudan yatırımlar alanında Türk Devletleri Teşkilatıyla (TDT) işbirlikleri geliştirilecek.

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) maden yatırımlarıyla Türkiye'nin ithal bağımlılığının azaltılmasına ve dış ticaret dengesi ile cari işlemler açığının iyileştirilmesine katkı sağlanacak.

Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarına yönelik yurt içi ve dışında arama ve üretim çalışmaları artırılarak rezervler katma değeri yüksek şekilde ekonomiye kazandırılacak.

Maden arama faaliyetleri mevzuatta kamu yararına faaliyet olarak tanımlanacak, madenlerin arama ve işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığı yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacak.

Nükleer enerji, elektrik üretim portföyüne dahil edilecek, nükleer kapasitenin artırılmasına yönelik yeni proje ve teknolojiler geliştirilecek, nükleer santrallerde kullanılan ekipmanların yerlilik oranları artırılacak.

Metro, tramvay ve hızlı tren üretimi dahil tüm raylı sistem araçlarının milli imkanlarla tasarımı ve yerli üretimi artırılacak.

Türkiye'yi önemli bir film yapım merkezi haline getirmek üzere uluslararası yapımlar desteklenecek.

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