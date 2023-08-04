Dolar
27.00
Euro
29.53
Altın
1,932.76
ETH/USDT
1,836.70
BTC/USDT
29,177.00
BIST 100
7,263.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Ülke genelinde temmuzda 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi, 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Ankara

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Temmuz'da 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Bu satış işlemlerinden 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 106 bin 701'ini konut, 49 bin 35'ini arsa, 87 bin 414'ünü tarla, 10 bin 898'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Temmuzda kayda geçen işlemler, 208 bin 424 gayrimenkul satışının yapıldığı haziran ayına göre yaklaşık yüzde 32 arttı.

En çok gayrimenkulün satıldığı il, 26 bin 756 işlemle İstanbul oldu.

İstanbul'u 16 bin 688 satışla Ankara, 12 bin 139 ile İzmir, 10 bin 50 ile Konya, 9 bin 675 ile Bursa, 8 bin 775 ile Antalya, 7 bin 176 ile Gaziantep, 7 bin 135 ile Tekirdağ, 7 bin 110 ile Balıkesir, 6 bin 402 ile Mersin takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlarla mücadele kapsamında 2 ayda 219 kişi tutuklandı
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ile Azerbaycan arasında madencilik alanında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev zarar gördü
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Türkiye'de geçen ay 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet