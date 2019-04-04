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Ekonomi

Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni sınır kapısı açılacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "İğneada-Rezova bölgesinde yeni bir sınır kapısı açacağız. Yolun yapımıyla birlikte burayı ticari trafiğe da açacağız" dedi.

Ufuk Ertop   | 04.04.2019
Türkiye ve Bulgaristan arasına yeni sınır kapısı açılacak

Kırklareli

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye ve Bulgaristan arasında yeni bir sınır kapısı açılacağını belirtti.

Vali Bilgin, Kırklareli Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Tsarevo Belediyesi arasındaki Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen, "Doğa, Dinlenme ve Turizm Projesi'nin" Baraj mevkisinde düzenlenen kapanış törenine katıldı.

Kürsüye gelen Bilgin, Türk, Bulgar ve AB masa bayraklarının bulunduğu kürsüde, kürsüyü kaplayan AB bayrağının üzerine Türk bayrağı asılmasını istedi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada Bulgaristan ve Türkiye'nin çok iyi ilişkileri olduğunu belirtti.

İlişkilerin daha da artırılacağının altını çizen Vali Bilgin, "Bulgaristan'ı komşumuzdan ziyade aynı çatı altında yaşayan insan ve devletler olarak görüyoruz, kardeş olarak görüyoruz. Bir birimizle her yönüyle ihtiyacımı var. Aynı havayı soluyoruz, aynı bölgenin insanlarıyız, aynı coğrafyada yaşıyoruz" dedi.

İki ülke arasındaki ulaşımında daha iyi düzeye gelmesi konusunda çalışmalar olduğunu anımsatan Vali Bilgin, "Dereköy Sınır Kapısı'nı yeniliyoruz. İğneada - Rezova bölgesinde yeni bir sınır kapısı açacağız. Yolun yapımıyla birlikte burayı ticari trafiğe da açacağız. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte güçlü Türkiye ve Bulgaristan olacağız." diye konuştu.

DSİ 112. Şube Müdürü Egemen Gökalp de 438 bin 54 avro bütçeyle tamamlanan proje ile rekreasyon ve turistler için yeni yeşil parkın yapıldığını belirtti.

Gökalp, proje kapsamında 60 kamelya ve barbekü ile peyzaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş dua okudu. Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler parkın açılış kurdelesini kesti.

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