Türkiye’nin ilk depolamalı yenilenebilir enerji santral lisansını Aksa Enerji aldı
Aksa Enerji, Türkiye'de depolamalı yenilenebilir enerji santralleri arasında ön lisans sürecini tamamlayarak üretim lisansını almaya hak kazanan ilk şirket oldu.
Ankara
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, Mersin Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için tüm izin süreçlerini tamamlayarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) depolamalı yenilenebilir enerji üretim lisansını aldı. Bu lisans, şirketin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerindeki rolünü ve sürdürülebilir enerjiye taahhüdünü pekiştiriyor.
Aksa Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında tecrübeli ekibiyle geliştirmeye devam ettiği en son teknolojiye sahip depolamalı yenilenebilir RES ve güneş enerjisi santrali (GES) projeleriyle bu alanda toplamda 891,41 megavat kurulu güce ulaşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarının, arz güvenliğini sağlamak ve şebeke dengesini korumak açısından kritik role sahip olduğunu vurgulayarak, "2030'a kadar yenilenebilir enerji portföyümüzü genişleterek, portföyümüzün yüzde 25’ini yenilenebilir kaynaklardan oluşturmayı planlıyoruz. Bu stratejik hedefimizin bir yansıması olarak kuracağımız santrallerle ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlarken sürdürülebilir enerji üretimi stratejimizi de hayat geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Aksa Enerji, Mersin'de lisansını aldığı 100,08 megavatlık kurulu güçteki Mersin RES depolamalı rüzgar enerji santraliyle toplamda 665,91 megavat depolamalı RESve 225,5 megavat depolamalı GES'le toplamda 891,41 megavatlık portföye sahip durumda. Şirket mevcut portföyünü genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.