Türkiye’nin "En Beğenilen CEO Altın Liderleri" ödüllerine kavuştu
KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen "Altın Lider Ödülleri" platformunda En Beğenilen 50 Üst Yönetici (CEO) ödüllendirildi.
İstanbul
"Altın Lider Ödülleri" platformunda 31 Mart tarihinden itibaren, tüm Türkiye’den 45 binin üzerinde oy kullanıldı. Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin "tekil oyu" ve cep telefonuna gönderilen "SMS doğrulama kodu" ile katıldığı oylamalar 25 Kasım’da sona erdi.
Borusan Otomotiv-BMW ve Sodexo destekleri ile gerçekleşen gala gecesinde Türkiye’nin en beğenilen CEO altın liderleri heyecanla bekledikleri ödüllerine kavuştu. Duayen isimlerinden oluşan CEO Altın Liderler törende "Başarının Sırrı" konuşmalarını gerçekleştirdiler.
KREA M.I.C.E. kurucusu Seda Mızraklı Ferik, ödül töreninde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, salonda bulunan bütün altın liderlerin ve ekiplerinin aslında başarının en önemli unsurları olduğunu belirterek, ödül gecelerinin iş dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirildiğini ifade etti.
Şeffaf ve demokratik bir platformla seçilen altın liderlerin üç gün süren gala geceleriyle ödüllerine kavuştuklarını aktaran Ferik, "Oylama için bu sene 46 binden fazla oy geldi. Türkiye'nin her yerinden oylarını veren tüm çalışanlara, iş dünyasının tüm temsilcilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart'ta başlayan süreç 25 Kasım'da sona erdi. Sürecin en başından sonuna kadar her gün çok farklı şirketlerin çalışanları, çok farklı liderler, çok farklı çalışanlar oylarını paylaştılar." diye konuştu.
Bu ödüllerin örnek teşkil etmesini ve devamını dilediklerini kaydeden Ferik, "Önümüzdeki seneki ödül başvuru süreci 31 Mart'ta başlıyor. Bütün şirketleri, bütün çalışanları, iş dünyasını oylamalara davet ediyoruz. Her sene büyüyen ve gelişen bir platformu kurmaktan dolayı KREA M.I.C.E ailesi adına çok büyük onur duyuyoruz. Liderlerin başarılarını iş hayatına bıraktıkları anlamlı izleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ferik, 'Birlikte kuvvet doğar' diyerek, altın liderlerin seçim sürecini ortak akılla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Oyların teker teker bireysel olarak verilip ve ortak akıl süzgecinden geçirilip bugün burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyduğumuz altın liderlerin seçim süreci başarıyla tamamlandı." diye konuştu.
Türkiye'den dünya markalarının çıkmasını arzuladıklarını belirten Ferik, gelecekte daha kuvvetli projeler yapmayı planladıklarını dile getirdi.
Ferik, metrolar, sosyal ağlar, sosyal medya, reklamlar ve dergilerin aslında oylama sürecinin en önemli parçaları olduğuna işaret ederek, "Çok reklam verip mümkün olduğunca herkese ulaşmaya çalıştık. Türkiye'de birçok şirket ile iletişime geçtik. Ticaret odaları ile iletişime geçip oyların artmasını sağladık. Bu bağlamda bugün burada altın lider seçilen kıymetli liderlerimizle birlikte CEO kategorisine 2 bin 200 isimden fazla başvurunun geldiğini de söylemek isterim. Bu gecenin gerçekleşmesinde hepinizin ayrı ayrı katkıları var." açıklamasını yaptı.
"Başarının arkasında güçlü bir sosyal zeka ve güçlü bir duygusal zekaya sahip olmak da yatıyor"
Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Ömer Bolat da törende Albayrak Grubu CEO'su olarak ödül aldığını, geçen yıldan sonra ikinci kez ödüle layık görüldüğünü söyledi.
Bolat, "Bu ödülü 70 yıldan bu yana ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, refahı, halkımızın daha müreffeh bir hayat yaşaması için var gücüyle çalışan Albayrak Grubu'nun tüm yönetiminden bütün çalışanlarına kadar tüm değerli mesai arkadaşlarım adına almış bulunuyorum. 7 ülkede 10 bine yakın çalışma arkadaşlarımızın, hepimizin alın terinin bir yansıması, bir simgesi olarak bu ödülü aldım." ifadelerini kullandı.
Başarılı olmanın önemine değinen Bolat, "Özellikle başarının arkasında çalışma, disiplin, sistem, takım çalışması, cesaret, vizyon, hakkaniyet, adil olmak, güçlü bir sosyal zeka ve güçlü bir duygusal zekaya sahip olmak da yatıyor." dedi.
Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme CEO’su Eda Uluca Özcan ise Altın Lider Ödülleri'nin gerçekten kıymetli bir ödül olduğunu ve kıymetlinin de halk oylarıyla kazananların belirlenmesinden kaynaklandığını ifade etti.
Özcan, "Çalışanlarımız tarafından ya da toplumda fark yarattığımız kitleler tarafından seçiliyor olmak çok önemli. 2023 yılında bizim beklentimiz hakikaten işimize odaklanarak insanımızla birlikte, çalışanlarımızla birlikte daha iyiye gitmek, topluma katkımızı artırmak, iş birliklerimizi artırmak ve ülkemize olan katkımızı en üst düzeye çıkarıyor olmak. Bu anlamda 2023 yılının Türkiye'nin büyük potansiyeli ve insanımızın büyük potansiyeli için çok daha iyi bir yıl olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu ülkeye, bu toprakların çıkardığı insanların gücüne çok inanıyoruz"
Penti CEO’su Mert Karaibrahimoğlu da 2023 yılının salgından sonra düzelen ekonomiyle beraber çok daha iyi geçeceğini ifade etti.
Karaibrahimoğlu, "Çok güzel bir akşamla Türkiye'nin önde gelen CEO'larına birlikteydik. Tüm KREA ailesine bu akşam için çok teşekkür ediyoruz. Çok zor bir yıl atlattık. Özellikle marka ekonomik dengelerdeki problemleri, biz kendi ülkemizde de hissettik. Bu ülkeye, bu toprakların çıkardığı insanların gücüne çok inanıyoruz. Biz de 72 yıllık bu topraklardan gelişen bir Türk markasıyız, 37 ülkede varlığımızı gösteriyoruz." açıklamasını yaptı.
Cisco Genel Müdürü Didem Duru ise Türkiye'nin en beğenilen 50 CEO'su ve ekipleriyle birlikte olmayı değerli bulduğunu belirterek, "Çünkü bunu tek başımıza yapmıyoruz. Ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Özellikle pandemiden çıktığımız dönemde böyle bir kutlamayı birlikte yapmak çok özel. 2023'ün ben daha iyi geleceğini düşünüyorum. Umarım hastalıklarım bittiği, daha stabil olduğumuz bir dönem olacaktır." diye konuştu.
2023 takvimi belli oldu
Bu arada verilen bilgiye göre, Altın Lider Ödülleri 2023 oylamaları ise 31 Mart 2023’de başlayacak ve 15 Kasım 2023’e kadar devam edecek. Oy kullanmak isteyen iş dünyasının tüm bireyleri her yıl olduğu gibi, arzu ettikleri liderleri aday gösterebilecek ve https://altinliderodulleri.org den oylarını ücretsiz olarak kullanabilecek.
Altın Lider Ödüllerinin duyurulmasında ve geniş kapsamlı olarak tüm sektörlere yayılmasında en büyük etken olan KREA M.I.C.E.’ın sektörel olarak düzenlediği iki büyük Zirve’nin 2023 takvimi de belli oldu.
Sektörde 20. yılını kutlayan KREA M.I.C.E’ın Türkiye’den çıkan dünya markalarından ilki olan ve bu yıl 50+ ülkeden 15 bin liderin 90 oturum ve 160 konuşmacıyı izleme imkanı buldukları, HR sektörünün en büyük buluşması Global HR Summit, 2023 yılında, 09-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
KREA M.I.C.E.’ın kurucusu olduğu pazarlama sektörünün en büyük buluşması olan ve bu yıl 143 ülkeden 55 binden fazla liderin 100 oturumda 225 konuşmacı izleme imkanı bulduğu, Global Marketing Summit de 2023 yılında, 17-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.