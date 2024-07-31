Dolar
33.14
Euro
35.85
Altın
2,419.55
ETH/USDT
3,328.90
BTC/USDT
66,422.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını açıklıyor
logo
Ekonomi

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi arasında serbest ticaret anlaşması ilk tur müzakereleri yapıldı

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında serbest ticaret anlaşması (STA) birinci tur müzakereleri gerçekleştirildi.

Seda Tolmaç  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi arasında serbest ticaret anlaşması ilk tur müzakereleri yapıldı

Ankara

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve KİK arasındaki STA müzakerelerinin ilk turu Ankara'da yapıldı.

Müzakereler, bu yılın mart ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi tarafından imzalanan ortak bildiri çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

​​​​​​​Söz konusu müzakerelerin birinci turunda, taraflar arasında, anlaşmanın mal ticareti, menşe kuralları, müteahhitlik, turizm, sağlık gibi alanları içerecek şekilde hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması fasılları üzerinde detaylı görüşmeler yapıldı.

Taraflar, müzakerelere çevrim içi toplantılar ile devam edecek ve ikinci tur müzakereleri için yılın son çeyreğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelecek.

Müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

KİK üye ülkelerinin dünya ile toplam ticareti 2,4 trilyon dolar

Türkiye ile KİK üye ülkelerinin (Bahreyn, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman) dünya ile toplam ticaret hacimlerinin 2,4 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile dünyanın en büyük serbest ticaret alanlarından biri oluşturulacak.

Ticari ilişkilerin geliştirilmesi dışında karşılıklı yatırımların artırılması için de bir zemin tesis edecek anlaşma, Türkiye ve KİK üye ülkeleri arasında turizmden sağlığa, eğitimden lojistik ve bilişime kadar karşılıklı hizmet yatırımlarının ve müteahhitlik alanında işbirliğinin daha ileriye götürülmesine imkan sağlayacak.

Türk firmalarına önemli fırsatlar sunuluyor

​​​​​​​KİK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'ne iştiraki sonrasında Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşması müzakerelerini öncelikli gündemine almıştı.

Türkiye, geçen yıl KİK üyesi ülkeler ile 31,5 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştirdi.

Söz konusu ülkeler, son dönemde müteahhitlik, lojistik, turizm başta olmak üzere hizmet sektörlerinde Türk firmalarına önemli fırsatlar sunuyor, Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Kuyu-14" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi arasında serbest ticaret anlaşması ilk tur müzakereleri yapıldı

Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi arasında serbest ticaret anlaşması ilk tur müzakereleri yapıldı

Ticaret Bakanlığından e-ticaret firmalarına "stok bilgisi" uyarısı

Ticaret Bakanlığı tüketiciyi mağdur eden e-ticaret firmalarına ceza uyguladı

İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketi 30 Temmuz'da açıklanacak

İhracatta yeşil dönüşüme yönelik yeni destek paketi 30 Temmuz'da açıklanacak
Ticaret Bakanı Bolat: Gümrüklerimizde çalışmalarımıza artan tempoda devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrüklerimizde çalışmalarımıza artan tempoda devam edeceğiz
Düğün sezonundaki kuaförlerden haftada bir gün izin düzenlemesine kademeli geçiş talebi

Düğün sezonundaki kuaförlerden haftada bir gün izin düzenlemesine kademeli geçiş talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet