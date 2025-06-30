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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı

Nurullah Bakır, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreterliğine getirildi.

Fatma Eda Topcu  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakır, TBB Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Genel Sekreterliğe atandı.

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TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı.

2020'de Ziraat Bank Moscow'a Genel Müdür olarak atanan Nurullah Bakır, ileri derecede İngilizce biliyor.

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