Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğine Nurullah Bakır atandı
Nurullah Bakır, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreterliğine getirildi.
İstanbul
TBB'den yapılan açıklamaya göre Bakır, TBB Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 1 Temmuz 2025 itibarıyla Genel Sekreterliğe atandı.
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TED Ankara Koleji ve Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Bakır, bankacılık kariyerine 1999 yılında başladı.
2020'de Ziraat Bank Moscow'a Genel Müdür olarak atanan Nurullah Bakır, ileri derecede İngilizce biliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.