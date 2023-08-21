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Ekonomi

Türkiye 7 ayda 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Serkan Avci  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Türkiye 7 ayda 1 milyar 892 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

Mersin

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, yazılı açıklamasında, temmuzda ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 197,1 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Sektörün temmuzda 192 bin 700 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Gürüz, bu dönemde en fazla dış satımın kiraz-vişne, şeftali ve kayısı gruplarında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Gürüz, temmuzda Almanya, Rusya ve Hollanda'nın en fazla ihracat yapılan ülkeler olduğunu bildirerek, "Ocak-temmuz dönemindeki sektör ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 1 milyar 892 milyon dolar düzeyine ulaştı." ifadesini kullandı.​​​​​​​

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