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Ekonomi

Turkcell yönetim takımı kadrosuna katılan deneyimli isimlerle güçlenmeye devam ediyor

"Türkiye Yüzyılı"nı "Dijitalin Yüzyılı" yapma hedefiyle yola çıkan Turkcell, yönetim kadrosuna kattığı deneyimli isimlerle dikkat çekiyor.

Yunus Türk  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Turkcell yönetim takımı kadrosuna katılan deneyimli isimlerle güçlenmeye devam ediyor

İstanbul

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılara imza atan isimler, Turkcell’in dijital dönüşüm yolculuğunu daha da hızlandıracak.

Son olarak Turkcell’de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine; Google, Microsoft ve Intel gibi dünyanın önde gelen bilişim şirketlerinde çalışan Mustafa Demirhan getirildi.

Demirhan, lisans öğrenimini 2001 yılında tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisansını ise 2003 yılında Rutgers Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nde tamamladı aldı. İş yaşamına 2003 yılında Intel'de araştırma ve geliştirme mühendisi olarak adım atan Mustafa Demirhan 2007'ye kadar 14 patente imza attı.

Microsoft'ta 2007'de akıllı telefon yazılımları üzerine çalışmaya başlayan Demirhan, daha sonra şirketin ilk başarılı bulut bilişim ürünü olan Microsoft 365 ve sonrasında da Microsoft Azure projelerinde yöneticilik görevini üstlendi. 2018 yılında Google'da açık kaynak bulut bilişim projelerinde yöneticilik yapan Mustafa Demirhan, 2021 yılında tekrar Microsoft'a dönerek siber güvenlik alanında kritik projeler yönetti.

Turkcell yönetim takımına daha önce de akademik ve sektörel tecrübeleriyle ön plana çıkan isimler katıldı. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda bilimsel ödül sahibi olan, daha önce Eaton Corporation, Siemens Corporate Research, TÜBİTAK TEYDEB BİLTEG gibi kurumlarda görev alan Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Hollanda Credit Europe Bank, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Sigorta gibi önemli kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Murat Akgüç, Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına; TÜBİTAK, TRT, Kalkınma Bankası gibi kuruluşlarda yöneticilik yapan Erkan Durdu ise İnsan ve İş Destek Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

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