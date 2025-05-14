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Ekonomi

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, İspanyol ordusuna 6x6 askeri araç tedarikinde rol üstlenecek

TSD, Groupo Oesia, John Cockerill Defense ve Türk savunma sanayisi şirketi FNSS arasında İspanyol ordusu için 6x6 askeri araç tedarikine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Tolga Yanık  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Türk savunma sanayisi şirketi FNSS, İspanyol ordusuna 6x6 askeri araç tedarikinde rol üstlenecek

İstanbul

FNSS açıklamasına göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı FEINDEF'te, TSD, Groupo Oesia, John Cockerill Defense ve FNSS yetkililerinin katılımıyla imza töreni yapıldı.

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İspanyol ordusu için 6x6 askeri araç tedarikine yönelik imzalanan mutabakat zaptı, 4 şirket arasında iş birliğini amaçlıyor.

Araç üretimi ve montajı, zırhlı araç tasarımı, optronic araç tedariki, insanlı taret montajı ve entegrasyonunda iş birliği yapılması hedefleniyor.

FNSS, tekerlekli ve paletli zırhlı muharebe araçlarının yanı sıra muharebe mühendislik araçları, insansız kara araçları, hibrit güç aktarma organları, taretler, sürdürülebilirlik çözümleri tasarlama ve üretme konusunda uzmanlaşmış bir kara savunma sistemleri firması olarak öne çıkıyor.

Mutabakat zaptına imza atan İspanyol şirket TSD askeri araçların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda faaliyet gösterirken, imzacı diğer İspanyol şirket Groupo Oesia da dijital dönüşüm, uydu iletişimi, endüstriyel mühendislik gibi çeşitli alanlarda çözümler üretiyor.

Belçika merkezli John Cockerill Defense'in de yenilikçi silah sistemleri ve zırhlı araç teknolojilerinin geliştirilmesinde uzmanlığı bulunuyor.

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