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Ekonomi

Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu

Türkiye'den geçen yıl ABD başta olmak üzere 59 ülkeye, 45 milyon 984 bin 609 dolarlık bal ihraç edildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 07.01.2023
Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2022'de 17 bin 161 ton bal ihraç edildi. Dış satımdan 45 milyon 984 bin 609 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden 2021'de 9 bin 870 ton bal ihraç edilerek 30 milyon 482 bin 416 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Bu dönemler itibarıyla bal ihracatı, miktar bazında yüzde 74, değer bazında yüzde 51 arttı.

ABD'ye bal ihracatı değerde yüzde 106 arttı

ABD, İspanya ve Almanya, geçen yıl en fazla bal ihraç edilen 3 ülke oldu.

Geçen yıl ABD'ye 7 bin 448 ton bal dış satımından 18 milyon 240 bin 997 dolar elde edildi. Bu ülkeye bir önceki yıl 8 milyon 860 bin 506 dolar karşılığı 2 bin 860 ton bal satılmıştı. Böylece, ABD'ye bal ihracatı miktar bakımından yüzde 160, değer bakımından yüzde 106 artış gösterdi.

ABD'yi 6 milyon 965 bin 774 dolarla İspanya, 5 milyon 404 bin 592 dolarla Almanya takip etti.

"İhracat yapılan ülke sayısı da arttı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bal ihracatında kaydedilen artışın yanı sıra ürün gönderilen ülke sayısının da arttığını söyledi.

Türk balına ilginin giderek arttığını belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeye baktığımız zaman bal üreticilerinin sorunlarına dikkati çekip, tonaj artırımına gitmemiz ve doğayı korumamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Geçen yıl bal ihracatını çok güzel rakamlarla tamamladık. Bu yıl ise geçen yılki ihracat rakamlarının çok daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah bal ihracatımız katlanarak artış trendini sürdürecektir."

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