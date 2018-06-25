Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Bazı müttefiklerimizin PYD gibi bir terör örgütü ile iş birliği yapmasını tolere ve kabul edemeyiz." dedi.

PARİS

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, "Bazı müttefiklerimizin PYD gibi bir terör örgütü ile iş birliği yapmasını tolere ve kabul edemeyiz" dedi.

Musa, katıldığı France 24 televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'inde Muharrem İnce'nin "hile' iddialarına ilişkin soru sorulması üzerine, yurt dışından gelen çok sayıda gözlemcinin ve tüm siyasi partilerin temsilcilerinin sandıkları ve oy verme işlemlerini izlediğini hatırlatan Musa, bu şekilde gerçekleşen oy verme işlemlerinde hilenin olamayacağını, olsa bile sonuçları etkilemeyeceğini söyledi.

Musa, YSK'nin oyların sayımı konusunda titiz bir çalışma yürüttüğünü belirterek, YSK'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde salt çoğunluğu elde ederek, yeniden cumhurbaşkanı seçildiği yönündeki açıklamasını anımsattı.

Seçimlerle beraber Türkiye'nin yeni hükümet sistemine geçmesi ile ilgili Batı'nın tutumunu değerlendiren Musa, "Türkiye'ye karşı gerçek bir kin ve nefret kampanyası var. Bunu muhataplarına sorduğumuz zaman 'Türk halkına değil iktidara karşıyız' diyorlar. Bu ayrımı nasıl yaptıkları anlaşılmıyor." dedi.

Musa, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'i kaldıracağını söylemişti. Erdoğan'ın sözüne güvenebilir miyiz?" sorusuna, "Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman sözünü tuttu. Bu yüzden tekrar cumhurbaşkanı seçildi ve 13'üncü seçimini kazandı." yanıtını verdi.

Büyükelçi Musa, ayrıca Türkiye'nin terör örgütleri YPG/PKK ile mücadele ettiğini ancak bazı ülkelerin bu terör örgütlerini müttefik olarak kabul ettiğini vurguladı.

Terör örgütleri YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi gerektiğini ifade eden Musa, Türkiye ile ABD'nin bu konuda mutabakat sağladığını anımsattı.

"Bazı müttefiklerimizin PYD gibi bir terör örgütü ile iş birliği yapmasını tolere ve kabul edemeyiz." diyen Musa, Türkiye'nin müttefiklerine sahada bu terör örgütlerine karşı mücadele etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu bildirdi.

Muhabir: Yusuf Özcan