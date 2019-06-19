Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.86
BIST 100
93,805.64
Altın
1,342.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

'Türkiye'nin geleceği e-ticaret bazında çok parlak'

n11.com Üst Yöneticisi Jo Won Yong, "Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum" dedi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 19.06.2019
'Türkiye'nin geleceği e-ticaret bazında çok parlak'

Samsun

n11.com'un Üst Yöneticisi Jo Won Yong, "Türkiye'nin iyi bir lojistik altyapısı ve iyi bir lojistik networku var. Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum." dedi.

Jo, bir seminere katılmak üzere geldiği Samsun'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin e-ticaret altyapısının güçlü olduğunu söyledi.

Önce e-ticaretin elektronik ürün satışıyla başladığını hatırlatan Jo, şöyle devam etti:

"Son yıllarda şunu gözlemledik. İnsanların hayatına dokunan ürünlerin daha fazla satıldığını görüyoruz. Bugün spor ekipmanları, outdoor ürünleri daha fazla satılıyor. Yakın dönemde market ürünlerinin, özellikle gıda ürünlerinin daha çok satıldığını gözlemliyoruz. Özellikle genç jenerasyon ürünleri alıp taşımak istemiyor. Bunları online sipariş verip kapısına gelmesini daha çok istiyor. Biz de yakın gelecekte bu kategorinin daha fazla gelişeceğini düşünüyoruz."

Türkiye'de de internet ve mobil kullanımının çok yüksek olduğunu vurgulayan Jo, "Türkiye'nin iyi bir lojistik altyapısı ve iyi bir lojistik networku var. Mobil telefon ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin geleceğinin e-ticaret bazında çok parlak olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Amerika ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının global ekonomi ve Türkiye'ye etkilerini de değerlendiren Won Yong Jo, şunları kaydetti:

"n11.com olarak platformumuzda çok fazla Huawei ürünleri satıyoruz. Bu savaşın sonunda Huawei ürünlerinde gelir kaybı ve satışlarında kayıp oluşması söz konusu. Oluşan bu satış kaybında Türk akıllı telefon firmalarının pazarda yer almasını umut ediyoruz. Arçelik, Vestel gibi, hatta bu alanda başka yatırım yapan firmalar var. Bu firmaların Huawei'nin kaybettiği pazar payını almalarını bekliyoruz."

n11.com'un hedefleri

n11.com'un 120 binin üzerinde sisteme başvurmuş ve 55 binin üzerinde aktif satıcıya sahip olduğuna dikkati çeken Jo, Türkiye'de en fazla iş ortağına sahip platform konumunda bulunduklarını söyledi. 

Jo, n11.com'un hedefleri hakkında ise "Hedefimiz sadece Türkiye'de ürün satmak değil, Türk ürünlerini yurt dışına, özellikle ortaklık yaptığımız marketlerle Avrupa ve Rusya pazarında da satmak. Böylece Türk ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödemelerdeki güvenlik sistemlerine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda sanal para birimi Bitcoin ile Blockchain ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Jo, burada fırsat görülürse ve güvenli bir altyapı oluşursa, bu konuda sistemlerini geliştireceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran krizinde ezber bozmak: Basra-Hint-Pasifik ekseni
Avrupa Birliği yeni başkanlarını seçebilecek mi?
İsrail’de siyasi kültürün ve istikrarın testi olarak erken seçimler
Abe'nin İran ziyareti ve Körfez krizinde diplomatik çözüm arayışı
Kazakistan'da Tokayev dönemi

Benzer haberler

'Biz bu hedefe baş koyduk'

'Biz bu hedefe baş koyduk'

Çocukluğunun geçtiği sokağı 74 yıl sonra yeniden gördü

Meteorolojiden sağanak uyarısı

'Yapay resif çalışmaları dalış turizmine katkı sağlıyor'

'Yapay resif çalışmaları dalış turizmine katkı sağlıyor'
Tulum geleneğini muhafaza için çalışıyor

Tulum geleneğini muhafaza için çalışıyor
Yörüklerle 26 gün yürüyerek göç yolunu kaydetti

Yörüklerle 26 gün yürüyerek göç yolunu kaydetti