Trump ile Erdoğan görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." dedi.

WASHINGTON

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, seçim sonuçlarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

"Güçlü bağlarımızı bir kez daha vurgulamak için Başkan Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme ayarlamak üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Sanders, Türkiye'ye "demokrasisini güçlendirmesi için adım atması" ve "ikili ilişkilerdeki meselelerin çözümünde ilerlemeye devam etmesi" çağrısında bulundu.

Sanders, görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında İngiltere ve Almanya'nın da bulunduğu birçok ülke liderinden tebrik telefonları almıştı.

Muhabir: Hakan Çopur