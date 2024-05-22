TSB Başkanı Gülen: "BES fon büyüklüğünde yıl sonunda 1,3 trilyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz"
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Gülen, bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sisteminde (OKS) toplam fon büyüklüğünün 1 trilyon lirayı aştığını belirterek, "Yıl sonunda 1,3 trilyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, bireysel emeklilik sistemi (BES) ve otomatik katılım sisteminde (OKS) toplam fon büyüklüğünün 1 trilyon lirayı aştığını belirterek, "Yıl sonunda 1,3 trilyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
TSB'den yapılan açıklamada BES ve OKS'de devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün 1 trilyon lirayı açmasına ilişkin değerlendirmeleri yer alan Gülen, BES'in katılımcı sayısının 16,4 milyona ulaştığını bildirdi.
Devlet katkısının 2022'de yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılmasının sisteme katılımı hızlandırdığından bahseden Gülen, şu ifadeleri kullandı:
"BES'in son yıllardaki performansı göz dolduruyor. 2024'e OKS ve devlet katkısı dahil toplamda 750 milyar lira seviyesinden başlayan sistemde toplam fon büyüklüğü 5 ay gibi bir sürede 1 trilyon liranın üstüne gelerek yeni rekorunu gördü. Aynı dönemde katılımcı sayısı da yaklaşık 350 bin kişi arttı. BES'in son yıllardaki büyümesinde itici güç olan 18 yaş altında ise, kısa sürede çok hızlı bir ivmeyle her yaş grubundan çocuk ve gençlerde 1,3 milyonu aşkın sözleşme sayısına ulaşıldı. Yine önemli bir eşik olarak, gönüllü BES'te kişi başı birikim seviyesi de 100 bin lira seviyesini yakalama başarısını gösterdi."
"Yaşam standardı BES'le korunacak"
Uğur Gülen, Orta Vadeli Program'a göre gelecek dönemde uygulanması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için BES'in kuvvetli bir altyapı ve tecrübe olacağını vurguladı.
Çok çeşitli fonun bulunduğu BES'te piyasa koşullarına uygun fon dağılımıyla enflasyonun üzerinde getiriler elde edilebildiğine dikkati çeken Gülen, şu bilgileri verdi:
"2024'ün ilk 4 ayında BES fonları ortalama yüzde 23 ile enflasyonun üzerinde getiri sağlarken, hisse ve değişken-agresif fonlar sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 38 getiriyle tüm yatırım araçlarından daha iyi performans gösterdi. Toplam fon büyüklüğündeki bu hızlı artış da büyük ölçüde bu fonların getirilerindeki performans sayesinde sağlanmış oldu. BES, uzun vadeli yatırım kaynağı yaratma misyonunu başarıyla sürdürüyor. Sistemde uzun vadeli düşünülerek yapılan birikimler katılımcıları koruyor ve birikimlerini ciddi oranda büyütüyor."
Uğur Gülen, BES'in, bireylere uzun vadeli birikim alışkanlığı kazandırma ve ülke tasarruflarını artırma açısından öneminden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:
"BES'te sektör olarak toplam fon büyüklüğünde kritik 1 trilyon liralık seviyeyi aşmanın gururuyla bu yıl sonunda 1,3 trilyon liraya ulaşmayı hedefliyoruz. 20 yılı aşkın başarı hikayesiyle BES, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da vatandaşların en önemli tasarruf ve birikim araçlarından biri olma ve ekonominin en çok ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırım kaynağı yaratma misyonunu başarıyla sürdürmeye devam ediyor."