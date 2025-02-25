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Ekonomi

Trakya Birlik "Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısı" olmadığını açıkladı

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısının olmadığını söyledi.

Doğukan Vurgun  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Trakya Birlik "Türkiye'de ayçiçek yağı sıkıntısı" olmadığını açıkladı

Edirne

 Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağ fiyatlarının yükseleceği ve ihtiyacın karşılanamayacağı yönünde bazı spekülatif haberlerin basında yer aldığını anımsattı.

Bu haberlerden rahatsız oluklarını belirten Kırbiç, Türkiye'de yağ sıkıntısının söz konusu olmadığını vurguladı.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini isteyen Kırbiç, "Bu yılda ayçiçekleri kuraklıktan bir miktar etkilendiği için yurt dışından bu ürünün getirilmesi ithal edilmesi gerekmekte. Tabii devletimiz de bu yönde tedbirini almış durumda. Tüketicilerimiz ülkede yağ sıkıntısı olacak gibi haberlere itibar etmesinler. Ülkemizde yağ sıkıntısı söz konusu değildir. Vatandaşlarımız bizlerden gelecek, devletimizden gelecek açıklamaları dikkate alsınlar" dedi.

Kırbiç, ramazan ayı boyunca yağ fiyatlarına zam yapmayacaklarını da anımsattı.



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