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Ekonomi

TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazının mayısın ilk yarısında evlerde kullanılması hedefleniyor

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazının mayısın ilk yarısında evlerde kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Fuat Kabakcı  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazının mayısın ilk yarısında evlerde kullanılması hedefleniyor Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi

Ankara

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