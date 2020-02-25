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Ekonomi

Toyota'nın geçen yıl Sakarya'da ürettiği otomobillerin büyük bölümü hibrit motorlu oldu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Sakarya'daki fabrikasında geçen yıl 163 bin hibrit motorlu araç ürettib

İbrahim Yozoğlu   | 25.02.2020
Toyota'nın geçen yıl Sakarya'da ürettiği otomobillerin büyük bölümü hibrit motorlu oldu

Sakarya

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'nin geçen yıl banttan indirdiği yaklaşık 253 bin otomobilin 163 binini hibrit motorlu araçlar oluşturdu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri üretimin yaklaşık yüzde 90'ının 150'yi aşkın ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Toshihiko, Corolla ve Toyota C-HR modeli üretilen Sakarya'daki fabrikanın üretim kapasitesiyle Toyota'nın Avrupa'daki en büyük fabrikası olduğunu anlattı.

Geçen yıl yaklaşık 253 bin araç üretildiğini dile getiren Toshihiko Kudo, bunlardan 90 binin Corolla, 163 bininin ise C-HR olduğunu bildirdi.

Geçen yıl yaklaşık 231 bin Corolla ve C-HR ihraç edildiğini ifade eden Toshihiko, "Geçen yıl 71 bin Corolla'yı, 160 bin de C-HR'yi ihraç ettik. Sonuç olarak üretimimizin yüzde 92'sini 150 ülkeye ihraç ederken, yüzde 8'i de iç piyasaya gidiyor. Toplam üretimimizin yüzde 65'i olan 163 bin adedini hibrit motorlu Corolla ve C-HR'ler oluşturuyor. Dolayısıyla ürettiğimiz her 3 araçtan 2'sini hibrit motorlu araç oluşturuyor." diye konuştu.

1994'ten bu yana 2,7 milyon araç üretildi

Toshihiko Kudo, 2019 yılında yaklaşık 121 bin C-HR hibrit, 42 bin de Corolla sedan hibrit üretildiğini, geçen sene üretilen C-HR hibrit modelin ilk 5 pazarını Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın oluşturduğunu kaydetti.

Corolla Sedan hibrit modelin ihraç edildiği ilk 5 ülkeyi İsrail, Polonya, İrlanda, İspanya ve Macaristan olarak sıralayan Toshihiko, "1994 yılından bu yana toplamda 2,7 milyon araç üretimi yapıldı. 2019'da 253 bin araç üretmiştik, 2020 yılında 258 bin araç üretmeyi planlıyoruz. Bu rakamın 88 binini Corolla, 170 binini ise C-HR modelimiz oluşturacak. Bu yılki ihracat hedefimiz ise 231 bin olacak. Bu rakamın 64 binini Corolla, 167 binini ise C-HR oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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