Dolar
30.20
Euro
32.99
Altın
2,029.40
ETH/USDT
2,459.00
BTC/USDT
41,561.00
BIST 100
7,996.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tokat'tan Avrupa ülkelerine çocuk ve kadın giyim ürünleri gönderiliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında üretilen çocuk ve kadın giyim ürünleri, 4 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Ekber Türkoğlu  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Tokat'tan Avrupa ülkelerine çocuk ve kadın giyim ürünleri gönderiliyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Firma sahibi Bilal Özer, AA muhabirine, 2018 yılında ilçede tekstil fabrikası açtığını söyledi.

Elbise, pantolon, şort dikimi yaptıklarını dile getiren Özer, "Ürettiğimiz ürünler İspanya'ya, Almanya'ya, Fransa, İtalya'ya gidiyor. Bu ülkelerden en çok İspanya'ya gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Son dönemde bluz üretimine ağırlık verdiklerini belirten Özer, "Çocuk giyimi de yapıyoruz. Çocuk pantolonu çok gönderiyoruz. Bayan elbisesi de ihraç ediyoruz. Fabrikamızda 220 kişi çalışıyor. Ayda 60 bin parça üretiyoruz. Tamamı ihraç oluyor. Eleman bulmakta ilk zamanlar zorlanıyorduk. Şu anda altyapı oluştu, artık eleman sıkıntısı da çekmiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı" iddiasını yalanladı
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Tokat'tan Avrupa ülkelerine çocuk ve kadın giyim ürünleri gönderiliyor

Tokat'tan Avrupa ülkelerine çocuk ve kadın giyim ürünleri gönderiliyor

Tokat'tan Avrupa ülkelerine pelet ihracatı

Tokat'ta üretilen tekstil ürünleri Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor

Şehit ailesi oğullarının hatıralarını odasında yaşatıyor
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Tokatlı 80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor

Tokatlı 80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet