Ekonomi

Tohum dağıtıcılarından üreticilere "kayıt dışı tohum" uyarısı

Türkiye Tohumcular Birliğine bağlı Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namaldı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmemiş kişiler tarafından alınan kaynağı belirsiz tohumların verim kaybına neden olduğunu söyledi.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Tohum dağıtıcılarından üreticilere "kayıt dışı tohum" uyarısı

Ankara

Türkiye Tohumcular Birliğine bağlı Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namaldı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmemiş kişi ve işletmeler tarafından satılan kaynağı belirsiz, sertifikasız ve denetimsiz tohumlukların verim kaybına, ürün standardının bozulmasına, hastalık ve zararlı riskinin artmasına yol açtığını bildirdi.

Namaldı, AA muhabirine, ilkbahar ekim sezonuna girildiğini hatırlatarak, bu dönemde tohumluk temininde yaşanan kayıt dışı ve yetkisiz satışların sektör ve ülke tarımı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Üreticilere uyarılarda bulunan Namaldı, "Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmemiş kişi ve işletmeler tarafından satılan kaynağı belirsiz, sertifikasız ve denetimsiz tohumluklar verim kaybına, ürün standardının bozulmasına, hastalık ve zararlı riskinin artmasına neden oluyor. Ayrıca, üreticilerimizde ekonomik kayba yol açıyor ve tarımsal üretim planlamasına zarar veriyor." diye konuştu.

"Kayıt dışı tohum ticaretine karşı mücadelemiz sürecek"

Namaldı, bu nedenle çiftçilerin, ekimlerinde kullanacakları tohumlukları yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş bayilerden ve TODAB üyesi firmalardan temin etmelerinin önem taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"TODAB üyeleri sadece tohum sağlamıyor, üretim sürecinin her aşamasında üreticilerimize teknik danışmanlık hizmeti sunuyor. Ayrıca ekim öncesi çeşit seçimi ve üretim planlamasından başlayarak, ekim teknikleri, gübreleme programları, bitki besleme uygulamaları ile hastalık ve zararlılarla mücadele konularında rehberlik yapıyor, doğru ve bilimsel uygulamalarla verim ve kalite artışına katkı sağlıyor."

Bu bütüncül yaklaşımın, sürdürülebilir ve planlı tarımsal üretimin en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Namaldı, kayıt dışı tohum ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Namaldı, üreticileri bilinçli davranmaya davet ederek, "Güvenli üretimin kayıtlı ve sertifikalı tohumla başlayacağını unutmayalım." ifadesini kullandı.

