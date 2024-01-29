Dolar
30.35
Euro
32.93
Altın
2,031.88
ETH/USDT
2,258.00
BTC/USDT
42,032.00
BIST 100
8,440.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimler neticesinde tahakkuk ettirilen 6,4 milyar liralık kamu alacağının tahsilatına başlandığını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı

Ankara

Bakanlıktan, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iç ve dış ticarette haksız rekabete konu olabilecek fiilleri engellemek, ticaretin güvenle yapılmasını sağlamak, Bakanlık ve Hazinenin haklarını koruyucu tedbirler almak amacıyla inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği aktarıldı.

Bu kapsamda gümrük, iç ve dış ticaret konularında tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2023 yılında gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar kapsamında 2 bin 194 rapor düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu raporlar neticesinde 789 milyon lira ek vergi tahakkuku ve 5,7 milyar lira idari para cezası olmak üzere 6,4 milyar lirayı aşkın kamu alacağının tahsil işlemlerine başlandı. Bakanlık olarak, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan, kamu zararına yol açan girişimlerin takibi azami hassasiyetle yapılmakta olup, bütün sektörlerde mevzuata aykırı işlemleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanlar 47 Operasyonu'nda 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi
İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü
Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının failleri yakalandı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı

Ticaret Bakanlığı 6,4 milyar liralık kamu alacağı için tahsil işlemlerini başlattı

81 ildeki "çakar lamba" denetimlerinde 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezası uygulandı

Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi oranı düşürüldü

Türkiye'de 15 gümrük kapısında sürdürülen yenileme çalışmaları tamamlandı

Türkiye'de 15 gümrük kapısında sürdürülen yenileme çalışmaları tamamlandı
Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek

Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek
"Fast food" işletmelerinde kullanılan kızartma yağları 10 gün boyunca denetlenecek

"Fast food" işletmelerinde kullanılan kızartma yağları 10 gün boyunca denetlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet