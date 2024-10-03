Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir. Bu zaten ticarette, çarşıda, pazarda görülmektedir ve vatandaşlarımız tarafından da hissedilmektedir." dedi.
Adana
Bolat, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda 49,38'e gerilediğini işaret eden Bolat, "Son 3 yıldan bu yana ilk defa TÜFE enflasyon oranı, Merkez Bankası politika faiz oranının altında kalmıştır." dedi.
Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon oranı olarak yüzde 41,5-42 hedefi benimsenmiştir. Kalan 3 ay zarfında da inşallah bu hedefi tutturmak için gayretlerimizi daha da artıracağız. Enflasyonda aşağı doğru iniş devam etmektedir ve edecektir. Bu zaten ticarette, çarşıda, pazarda görülmektedir ve vatandaşlarımız tarafından da hissedilmektedir."
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarına değinen Bolat, ciddi gerilemenin söz konusu olduğunu belirtti.
Programın en önemli hedeflerinden birinin deprem yaralarının sarılması olduğunu ifade eden Bolat, şöyle konuştu:
"İkinci önemli hedefimiz enflasyonist sürecin sona erdirilip Türkiye'nin yeniden düşük enflasyonla yüksek oranlı büyüme istikrarını kazanması. Dünyada olan büyük felaketler ve Türkiye'mize olan etkileri karşısında yeniden düşük enflasyonlu, yüksek oranlı büyümenin sağlandığı istikrarlı sürece ülkemizi en kısa sürede kavuşturacağız. Üçüncü önemli hedef de ekonomimize en çok zarar verebilecek unsurların başında gelen dış ticaretteki kırılganlığı azaltmaktı. Dün rakamları açıkladık. Burada da Allah'a şükürler olsun büyük bir olumlu başarı var. Bu anlamda ilk 9 ayda mal ihracatımız yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolara yükseldi. 9 ayda yaklaşık 6 milyar dolar artış sağladık. İthalatımızdaki olumlu gelişme daha çarpıcı. İthalatımız ilk 9 ayda yüzde 7,9'luk azalışla 253 milyar dolara geriledi. Burada da 21,7 milyar dolarlık azalış söz konusu. İkisinin toplamı dış ticaret açığımız bu yıl ilk 9 ayda 27 milyar 600 milyon dolar azalmıştır. 9 ayın dış ticaret açığı 60 milyar dolara gerilemiştir. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 87,5 milyar dolardı. Demek ki 27,5 milyar dolarlık bir tasarruf dış ticaret açığının düşürülmesiyle sağlanmış oldu."
"Türkiye'nin döviz yeterliliği sorunu kalmamıştır"
Bolat, cari işlemler açığına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:
"Zaman zaman döviz kurunun artması, fırlamasının önündeki en önemli nedenlerden biri olan büyük cari açık faktörü ortadan kalkmıştır. Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olan cari işlemler açığımız temmuz itibarıyla 19 milyar dolara geriledi. 11 Ekim'de Merkez Bankası ağustos verilerini açıklayacak. Çok çok daha az bir rakama inşallah gerileyecek. O müjdeyi de hep birlikte öğreneceğiz. Böylece Türkiye'nin döviz yeterliliği sorunu kalmamıştır. Türkiye döviz biriktirmektedir. Brüt döviz rezervlerimiz 15 ay önce 98,5 milyar dolarken 157,5 milyar dolara yükselmiştir. Net döviz rezervlerimizde ise 90 milyar dolarlık artış, iyileşme meydana gelmiştir. Eksi 65 milyar dolardan artı 30 milyar dolara yakın bir rakama yükselmiştir. Hamdolsun bu da dövizde istikrarın sağlanmasına anlamına geliyor. Dövizde istikrar sağlandıkça fiyat istikrarına katkı yapıyor ve ihracatımız artarken hem mal hem de hizmetler ihracatı artıyor. Hizmetler ihracatı da bu yılın sonuna kadar 110 milyar dolara ulaşacak. Bu anlamda gerek kur noktasında gerekse ithalat yapabilme noktasında dövizle alakalı herhangi bir sorunumuz kesinlikle yoktur. Bu da ekonomideki istikrara katkı yapmaktadır ve istikrarla birlikte de önümüzdeki yıldan itibaren yeniden hızla bir büyüme sürecine gireceğiz. Zaten Türkiye 2023'te yüzde 5,1 oranında büyüyerek 1 trilyon 130 milyar dolarlık milli gelire ulaşmıştı. Bu sene de ilk 6 aydan sonra haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon 200 milyar dolardır. Yıl sonunda kişi başı milli gelirimiz de 15 bin dolara yaklaşacaktır."
Türkiye'nin büyümesinde, yatırım artışı ve ihracatın net katkısının olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye'nin çevresindeki savaşlara rağmen ihracatını arttırdığını belirtti ve ihracatçılara teşekkür etti.
Bolat, Türkiye'nin gururu olan TEKNOFEST'in 10'uncusunun Adana'da yapıldığını hatırlattı.
Son TEKNOFEST'te 1 milyona yakın ziyaretçi geldiğini anımsatan Bolat, "Burada da sadece Adana'da değil, bütün Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da büyük bir heyecan dalgası ve gurur tablosuna vesile olacak TEKNOFEST'in hayırlı, başarılı olmasını diliyorum." dedi.
Bolat, Adana'nın nüfusuyla, tarım, sanayi ve ticaretteki başarılarıyla Türkiye'nin yükünü en çok taşıyan yerlerin başında geldiğini belirterek 81 ile olduğu gibi, Adana'ya da önem verdiklerini, yapılması gereken yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.
AK Parti döneminde 22 yılda, Adana'ya 240 milyar lira değerinde binlerce eserler kazandırıldığını ve projeler gerçekleştirildiğini ifade eden Bolat, şöyle konuştu:
"Altyapı, üstyapı, sağlıktan eğitime, enerjiden ticarete, ulaştırmadan kimyaya, sanayiye varıncaya kadar çok büyük hizmetler tamamlandı. Hiçbir zaman A partisi, B partisi ayrımı yapmadan Adana halkı da Adana vilayetimiz de bu hizmetlerden alması gerekeni almıştır, bundan sonra da alacaktır. Tabii Adana için büyük bir müjde olan; Konteyner Limanı biliyorsunuz; Adana'mıza dış ticaret alanında, ihracat alanında çok büyük katkı sağlayacaktı. Konteyner Limanı Adana için hayırlı olsun."
Kimya Organize Sanayi Bölgesi'nin yasal mevzuat işlemlerinin tamamlandığını belirten Bolat, başta petro kimya sektörü olmak üzere, kimyanın değişik alanlarında Adana'ya, sanayide çok ciddi katma değer sağlayacağını, enerji sektöründe büyük bir artı değer meydana getireceğini söyledi.
Kentteki mevcut olan ve planlanan yatırımları anlatan Bakan Bolat, tarım kenti de olan Adana'da son 2 yazda çok verimli ve bereketli sezonlar geçirdiklerini belirtti.
Bolat, narenciyede geçen yılki yüzde 40'lık ürün artışına dikkati çekerek ihracatı teşvik ederek üreticilerin ürünlerinin değerlendirilmesi imkanını sağladıklarını söyledi.
Tarımsal üretimde lisanslı depoculuğun önemine vurgu yapan Bolat, Adana'da 19, Türkiye genelinde ise 222 lisanslı depo bulunduğunu, 12 milyon tonluk lisanslı depoculuk kapasitesini 20 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Adana'nın hem tarımda hem sanayide önemli bir ticaret şehri aynı zamanda da güçlü bir ihracat altyapısına sahip olduğunu işaret eden Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz 2024 başından bu yana faaliyetin yapıldığı il bazında ihracat rakamlarını açıklıyoruz. Adana'nın 2023 yılında 4,1 milyar dolar ihracatı vardı. Bu yıl ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla, Adana'nın ihracatı 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu da inşallah geçen yılki 4,1 milyar doların üzerinde bir ihracatın başarılacağını göstermektedir. Adana geçen yıl 4,1 milyar dolar ihracat yaparken, 4,2 milyar dolar da ithalatı vardı ama bu yıl hamdolsun ithalatta yüzde 20 azalış var ilk 9 ayda, 2,6 milyar dolarda kalmıştı Adana'nın ithalatı. Böylece Adana dış ticarette fazla veren, katma değer ortaya koyan bir ilimiz olarak başarılı olmuştur."
Bolat, Adana'nın ihracatının artması için destekler sağladıklarını, kente ilk 8 ayda 223 milyon lira ihracat teşviki verdiklerini söyledi.
Hizmetler ihracatı için de kente 25 milyon lira destek sağladıklarını belirten Bolat, "Adana'mıza 2023 yılında 518,5 milyon ihracat kredisi, 867,5 milyon dolarlık da ihracat sigortası olmak üzere toplam 1,4 milyar dolarlık ihracat kredisi ve sigorta desteğini Eximbank'tan sağlamış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Adanalı esnafa yüzde 50 faiz indirimli kredi müjdesi
Bolat, 8 ayda kentteki 5 bin 323 esnafa 2 milyar 606 milyon liralık yüzde 50 faiz indirimli finansman desteği sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Buraya gelmeden önce ilgili kurumlarla, TESKOMB, Halkbank ile görüştük. Adanalı esnafımız için bu sabah da inşallah hükümetimiz olarak 200 milyon lira ilave yüzde 50 faiz indirimli esnaf kredilerinin müjdesini vermek istiyorum, hayırlı uğurlu olsun. Bugünden itibaren Adana'daki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine bu para aktarılmış olacak. İnşallah esnafımızın ticaretinde faydalanabilecekleri, ticareti canlandırabileceği finansman desteği olmuştur."
Adana'da yaklaşık 115 kadın kooperatifi için 34 milyon lira hibe sağlandığını bildiren Bolat, "Bundan sonra da gelecek taleplere açığız. Adanalı kadınlar birleşsin, üretici kooperatifleri kursunlar ve Ticaret Bakanlığımıza başvursunlar. Bizim kapılarımız açık. Kendilerine hibe destekleri sağlamaya hazırız." diye konuştu.
Bolat, kentte düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) ilişkin de şunları söyledi:
"TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji, savunma, havacılık alanında ulaştığı büyük boyutu, başarıyı sergilemektedir. Türkiye, 2002 yılında sadece 250 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı olan bir ülkeydi. O da MKE'nin yaptığı tabanca, mühimmat gibi ürünlerin ihracatıyla sağlanıyordu. Türkiye'nin savunma sanayisinde kendine yeterlilik oranı yüzde 20'ydi. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayisinde kendine yeterlilik oranı yüzde 80'e yükselmiştir hamdolsun. Savunma sanayisinde tam 12 milyar dolarlık yıllık üretim yapılmaktadır. Bu 12 milyar doların 5,5 milyar doları ihracat yapılmaktadır. Türkiye, savunma sanayisi ihracatında 21 yılda 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolara yükselmiştir. 180 ülkeye 230 farklı savunma sanayisi ürünü ihracatı yapılmaktadır."
Savunma Sanayii Başkanlığınca 900'e yakın projenin devam ettirildiğini dile getiren Bolat, "İşte bütün bu eserler, sonuçlar Adana Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'te sergilenmektedir." ifadesini kullandı.
Bir gazetecinin kentteki otel fiyatlarıyla ilgili sorusuna da Bolat, bu konudaki denetimlerin sürdüğünü belirtti.
Toplantıya AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık, İl Başkanı Ozan Gülaçtı da katıldı.
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştiren Bolat, ardından, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasını gezdi.
Bakan Bolat, MHP Adana İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.