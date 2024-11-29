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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat:Firmalarımız Umman'ın dönüşüm stratejisi hedeflerine destek olmaya hazır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Umman Ekonomi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, "farklı sektörlerde güçlü teknik ve beceriye sahip ülke firmalarının, Umman'ın dönüşüm stratejisi hedeflerine destek vermeye hazır olduğunu" vurguladıklarını belirtti.

Erhan Cihan Ünal  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Ticaret Bakanı Bolat:Firmalarımız Umman'ın dönüşüm stratejisi hedeflerine destek olmaya hazır

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile Türkiye'nin ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Umman Sultanlığı Büyükelçiliği ve Invest Oman ortaklığıyla düzenlenen toplantıda, iki ülke iş dünyasına hitap ettiklerini bildirdi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın da toplantıya teşrif ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda iki ülke ticaret hacmini, ülkelerimiz ve firmalarımız arasındaki işbirliği fırsatlarını, Körfez İşbirliği Konseyi ile devam eden serbest ticaret anlaşması müzakereleri sürecinde Umman'ın desteğini, firmalarımıza sağladığımız ilave destekleri, Umman Vizyon 2040 programı kapsamındaki işbirliği alanlarını ele aldık. Toplantıda, Türkiye olarak farklı sektörlerde güçlü bir teknik ve beceriye sahip olan firmalarımızın, Umman'ın dönüşüm stratejisi hedeflerine destek olmaya hazır olduğunu vurguladık."

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetiyle gerçekleşen ve 2 gündür süren görüşmelerin, ülkeler ve iş dünyaları için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Dost ve kardeş" Umman ile ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Bolat, bugün de sürecek toplantıların ülkeler arasındaki işbirliğine önemli katkılar sağlamasını temenni etti.

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