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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile görüştü

Bakan Bolat,"Gazimağusa Limanı'na x-ray cihazlarının teslimini tamamlarken, gümrük otomasyon sistemlerinin modernizasyonu ve ürün güvenliği alanında işbirliği noktasında teknik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Serhat Tutak  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Ticaret Bakanı Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile görüştü

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Her koşulda Kıbrıs Türklerinin yanında yer alan Türkiye'nin, KKTC ile ikili ticaret hacmini artırmaya, işbirliği alanlarını genişletmeye büyük önem verdiğine dikkati çeken Bolat, Bakanlık olarak da KKTC'li firmalara fuar katılım ve alım heyeti desteği sağladıklarını aktardı.

Bolat, gümrüklerin modernizasyonu, teknolojik altyapının güçlendirilmesi, ürün güvenliği denetimlerini yapacak laboratuvarlar ile soğuk hava deposunun kurulması konularında da ortak adımlar atmaya devam ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Gazimağusa Limanı'na x-ray cihazlarının teslimini tamamlarken, gümrük otomasyon sistemlerinin modernizasyonu ve ürün güvenliği alanında işbirliği noktasında teknik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Bakan Berova ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin ve ticari alandaki işbirliğinin güçlendirilerek sürmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

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