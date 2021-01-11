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Dünya

KKTC Başbakanı Saner erken seçim önerisinde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada da sonuç alınamaması üzerine erken seçim önerdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.01.2021
KKTC Başbakanı Saner erken seçim önerisinde bulundu

Lefkoşa

KKTC'de Cumhuriyet Meclis Başkanlığı seçiminin ikinci turu 48 milletvekilinin katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda düzenlenen oylamada, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay 19 kabule karşı 27 ret ve 2 çekimser oyla gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, başkanlık seçiminin ertelediğini açıkladı.

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan ve UBP Genel Başkanı Saner, muhalefete erken seçim tarihi belirlenmesi önerisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisinde 4 Ocak 2021'de yapılan Meclis Başkanlığı seçiminde UBP, Milletvekili Canaltay'ı aday göstermişti. Seçimde 47 milletvekili oy kullanırken, 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser ve 5 geçersiz oy ile Canaltay'ın adaylığı reddedilmişti.

KKTC'te Saner'in başında olduğu UBP-Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin protokolü 8 Aralık'ta imzalanırken, yeni Bakanlar Kurulu listesi 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

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