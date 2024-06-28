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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Gri listeden çıkarılmış olmak uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik, "Gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Gri listeden çıkarılmış olmak uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, FATF'ın gri listesinden çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uygulanan ekonomi politikalarının, Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenirliliğini ve ekonomik istikrarını pekiştirmeye devam ettiğini belirten Bolat, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri listeden çıkarılmış olmak, uyguladığımız politikaların başarılı olduğunun göstergelerinden biri oldu. Kararlılıkla uyguladığımız politikalar, ihracatta yakaladığımız ivme, ithalatı ve dış ticaret açığını etkili ticaret politikaları tedbirleriyle azaltmamız ve uyguladığımız reformlar, ülkemizi her geçen gün daha da ileri taşımakta ve Türkiye'nin küresel ekonomik sistemdeki yerini sağlamlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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