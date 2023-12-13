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Ekonomi

THY ile AnadoluJet'in cuma günü Trabzon'a yapacağı bazı seferler karşılıklı iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in Trabzon'a yapacağı bazı seferler, 15 Aralık Cuma Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmasından dolayı iptal edildi.

Kenan Irtak  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
THY ile AnadoluJet'in cuma günü Trabzon'a yapacağı bazı seferler karşılıklı iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı 15 Aralık'ta pistteki çalışma nedeniyle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak.

Bu saatler arasında yapılması planlanan THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.

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