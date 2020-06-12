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Ekonomi

THY haziran ayına ilişkin iç ve dış hatta yeni uçuş planını duyurdu

Yeni uçuş planında ABD'nin Chicago, Washington, Los Angeles ve Miami gibi noktalarının yanı sıra Uzak Doğu, Asya, Orta Doğu ile bazı Avrupa ülkeleri yer alıyor.

İzzet Taşkıran   | 12.06.2020
THY haziran ayına ilişkin iç ve dış hatta yeni uçuş planını duyurdu

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayan Türk Hava Yolları (THY), haziran ayında yapacağı yurt içi ve dışındaki bazı tarifeli seferleri duyurdu.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, haziran ayına ait güncel uçuş planı paylaşıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir yaşanan aksaklıkların ardından haziran ayında THY'nin yeniden gökyüzü ile buluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 Haziran 2020'ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın."

Uçuş takviminin haziran ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe yolcularla paylaşacağı belirtilen açıklamada, İstanbul Havalimanı çıkışlı/varışlı yurt içi uçuşları ve başlangıç tarihleri tek tek sıralandı.

Açıklamada, haziran ayında başlayan yurt dışı uçuşlarla yeni seyahatlerde yolculara eşlik etmeye hazır oldukları, yurt dışı uçuş sayısını artırmak için özveriyle çalışıldığı ve her zamanki misafirperverlikle yolcuların beklendiği vurgulandı.

Yurt dışı uçuş planında ABD'nin Chicago ile Washington kentlerine 19 Haziran'da, Los Angeles'a 24 Haziran'da, Miami'ye 22 Haziran'da uçuş planlandığı belirtildi.

Uzak Doğu'da Çin'de Şangay'a 19 Haziran, Hong Kong ile Güney Kore'nin başkenti Seul'a 24 Haziran'da uçuş başlatılacağı kaydedildi.

Yolcular, THY'nin haziran ayı yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabiliyor.

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