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Dünya

ABD "casus balon" nedeniyle 6 Çinli şirketi kara listeye aldı

ABD yönetimi, ABD hava sahasında tespit edilen ve 4 Şubat'ta ABD ordusunca düşürülen "casus balon" hadisesinin ardından Pekin yönetiminin gözetleme balonu programını destekledikleri gerekçesiyle 6 Çinli şirketi ihracat kara listesine ekledi.

Dilara Zengin Okay   | 11.02.2023
ABD "casus balon" nedeniyle 6 Çinli şirketi kara listeye aldı

Washington

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 şirketin ABD'nin ulusal güvenliğine veya dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda söz konusu Çinli şirketlerin ihracat kara listesine eklendiği belirtilen açıklamada, bu şirketlerin Çin'in askeri modernizasyon çabalarını, özellikle Halk Kurtuluş Ordusu'nun hava gemileri ve balonları içeren havacılık programlarını desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, Pekin Nanjiang Havacılık ve Uzay Teknolojisi, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi 48. Araştırma Enstitüsü, Dongguan Lingkong Uzaktan Algılama Teknolojisi, Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Havacılık Teknolojisi ile Shanxi Eagles Men Havacılık Bilim ve Teknoloji Grubu'nun kara listeye alındığı kaydedildi.

Böylece ihracat kara listesine alınan şirketler için belirlenen ürünlerin ihracatında, yeniden ihracatında veya transferinde özel lisans gereklilikleri aranacak.

"Casus balonu" krizi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığı ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.

ABD hava sahasında balon tespit edilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Pekin ziyaretini ertelemişti.


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