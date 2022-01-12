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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 822 artışla 842 bini aştı.

Islam Doğru   | 12.01.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 755 bin 280 artarak 62 milyon 313 bin 787 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 822 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 842 bin 322'ye çıktı.

California, 6 milyon 449 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 143 bin vakayla Texas ve 4 milyon 806 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 226 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 643, Florida'da ise 62 bin 813 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,2'sine en az bir doz, yüzde 66,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 247 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 208 milyona yakın kişiye ikinci doz, 76 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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