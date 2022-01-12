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Dünya

Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto edenlerle polis arasında arbede çıktı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

İdris Sülün   | 12.01.2022
Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto edenlerle polis arasında arbede çıktı

İstanbul

BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.

Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların meclise girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Olaylar başlamadan önce bir göstericinin "gaz tabancası" taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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