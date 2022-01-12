Bulgaristan'da Kovid-19 önlemlerini protesto edenlerle polis arasında arbede çıktı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
İstanbul
BNN Bloomberg'in haberine göre, başkent Sofya'da yüzlerce kişi, kamuya açık alanlardaki faaliyetlere katılmak için aşı kartı ya da Kovid-19'u atlattığını ispat eden belge gösterme zorunluluğunu protesto için meclis önündeki gösteriye katıldı.
Kolluk kuvvetleriyle göstericiler arasında arbede yaşanırken, protestocuların meclise girmelerini engellemeye çalışan 4 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Olaylar başlamadan önce bir göstericinin "gaz tabancası" taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.