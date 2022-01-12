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Dünya

Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla gerçekleştirlen terör saldırısında 5'i güvenlik görevlisi en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Tufan Aktaş, Mohammed Dhaysane   | 12.01.2022
Somali'de bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Sadak Mohamed/AA

Mogadişu

Banadir Bölge Yönetimi Güvenlikten Sorumlu Vali Yardımcısı Ali Yare Ali, yaptığı açıklamada, kentin Waberi bölgesindeki 21 Ekim yolunda bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çok sayıda yaralı olduğunu söyleyen Ali, hayatını kaybedenlerden 5'inin ise asker olduğunu aktardı.

Mogadişu'da polis memuru Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden Havalimanı'nın girişlerinden birine yakın bölgede gerçekleşen patlama sonrası çevredeki binaların zarar gördüğünü ifade etti.

Saldırıda kimin hedef olduğu henüz netlik kazanmadı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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