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Ekonomi

Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira ödenecek." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.06.2020
Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında 886 milyon lira tutarındaki ödemeyi bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız." ifadesini kullandı.

Ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Buna göre, üreticilerimizden TC kimlik numaralarının son haneleri 0-2 olanların bugün saat 18.00'den, 4-6 olanların 19 Haziran saat 18.00'den, 8 olanların 26 Haziran saat 18.00'den sonra ödemeleri hesaplarına yatmış olacak. Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum."





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