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Ekonomi

THY dış hat uçuşlarda ikram hizmetini yarından itibaren yeniden başlatıyor

THY dış hat uçuşlarında 18 Haziran'dan itibaren yeniden ikram verileceği bildirildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 17.06.2021
THY dış hat uçuşlarda ikram hizmetini yarından itibaren yeniden başlatıyor

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), yarından itibaren yurt dışı uçuşlarda ikram hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

THY, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle durdurduğu yurt dışı uçuşlardaki ikram hizmetini, dünya genelinde aşılama oranının artışa geçmesi ve ülkelerde hayatın normale dönmeye başlaması sonrası yeniden başlatma kararı aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uçakta ikramları özlediniz değil mi? Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile.."




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