Dolar
20.08
Euro
21.51
Altın
1,945.66
ETH/USDT
1,903.80
BTC/USDT
27,940.00
BIST 100
4,793.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: Refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum

TESK Genel Başkanı Palandöken, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu sonuçlarına ilişkin, "Ülkemizin 100. yılında daha da güçlenerek refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
TESK Başkanı Palandöken: Refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ​​​​​​​Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçimlerin, demokrasinin en temel unsurlarından biri olan halkın iradesinin tecelli ettiği önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşımız, demokrasinin gereği olarak sandığa gidip oyunu kullandı. Halkımızın sandık başında gösterdiği katılım, seçme ve seçilme hakkına olan bilinçli tutumu ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebeple vatandaşlık görevini özveriyle gerçekleştiren herkese ve ülkemize hayırlı olsun. Seçimi kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin 100. yılında daha da güçlenerek refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı
Doğu ve Güneydoğu'daki bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu
TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu: Seçimler şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleştirildi
Tatilcilere sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara "şüpheyle yaklaşın" uyarısı

Benzer haberler

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister: Demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milleti iradesini ortaya koymuştur

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister: Demokratik olgunlukla tercihini yapan Türk milleti iradesini ortaya koymuştur

TÜRKONFED Başkanı Sönmez: Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir

TESK Başkanı Palandöken: Refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum

TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu: Seçimler şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleştirildi

TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu: Seçimler şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleştirildi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
OSBÜK ve ORSİAD başkanlarından seçim değerlendirmesi: Ekonomiye odaklanma zamanı

OSBÜK ve ORSİAD başkanlarından seçim değerlendirmesi: Ekonomiye odaklanma zamanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet