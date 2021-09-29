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Ekonomi

Tekirdağ'dan 60'ı aşkın ülkeye hidrolik kaya kırıcı ve ataşman ihracatı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, Avrupa, Afrika ve Balkan ülkeleri ile Avustralya ve Yeni Zelanda'ya hidrolik kaya kırıcı ve ataşman ihraç ediyor.

Uğur Arslan   | 29.09.2021
Tekirdağ'dan 60'ı aşkın ülkeye hidrolik kaya kırıcı ve ataşman ihracatı Fotoğraf: Uğur Arslan/AA

Tekirdağ

MTB İnan Makina Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tijen Tuscuoğlu Alkan, AA muhabirine, firmanın 1972'de babası Mehmet Tuscuoğlu tarafından kurulduğunu söyledi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın 60 bin metrekaresi kapalı 83 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiğini belirten Alkan, "Türkiye'deki diğer şubelerimizle 350 personelle hizmet veriyoruz. Avrupa'da da bize ait iki şirketimiz bulunuyor. Yurt dışında bayilik sistemi ile ataşmanlarımızı, kırıcılarımızı dünya pazarına sunuyoruz." dedi.

Alkan, 1972'de torna-tesviye işleri yapan firmanın, Avrupa ve diğer ülkelerdeki müteahhitler aracılığıyla hidrolik kaya kırıcıları ile tanıştıktan sonra bunların üretimine başladığını ifade etti.

Çalışma alanları genişledikten sonra hidrolik kaya kırıcılarının Türkiye pazarına girdiğini dile getiren Alkan, "Daha sonra distribütörlükle Kore'den kırıcılar getirerek satışını yaptık. Ardından yerli ve milli kırıcıları üretmek üzere kolları sıvadık. Avrupa ve Türk pazarına kırıcı ve ataşman satmaya başladık. Bu ürünler yol, tünel, köprü, maden ocağı, su altı kırıcı faaliyetleri ve su altı tünellerinin yapımında kullanılıyor." diye konuştu.

Alkan, hidrolik kaya kırıcı ve ataşman üretiminde Türkiye pazarının yüzde 75'ine hakim olan firmanın, dünya pazarının da yüzde 8-10'una hitap ettiğini söyledi.

Ürünlerine Avrupa'dan talep geldiğini belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Afrika, Avustralya, Balkan ülkeleri ile Yeni Zelanda'ya da yerli ve milli kırıcılarımızı gururla sunuyoruz. Gittikçe artan bir hızla üretim ağımızı genişletiyoruz. Türk'ün kırıcı gücünü tüm dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz. En çok gurur duyduğumuz şey ise dünyanın en büyük kırıcı fabrikası olmamızdır. 60'tan fazlaya ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Yılda yaklaşık 15 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Hidrolik kaya kırıcı üretimi ciddi bir teknoloji ve know-how istiyor."

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