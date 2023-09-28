Dolar
27.42
Euro
29.06
Altın
1,860.42
ETH/USDT
1,644.30
BTC/USDT
26,873.00
BIST 100
8,206.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
logo
Sağlık, Ekonomi

Tedavi amaçlı ürettikleri hiperbarik basınç odasıyla dünyaya açıldılar

Yalova'da tedavi amaçlı hiperbarik basınç odası üretimi yapan firma, ürünlerini ABD ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Sıtkı Yıldız  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Tedavi amaçlı ürettikleri hiperbarik basınç odasıyla dünyaya açıldılar Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Çiftlikköy ilçesindeki Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, başta dalgıçlar için kullanılmak üzere yanık, yaralanma, diyabetik rahatsızlıklar, zehirlenme gibi birçok hastalıkta tedavi amaçlı yararlanılan hiperbarik oksijen basınç odası üreten firma, ürünlerini 8 ülkeye gönderiyor.

Savunma sanayisinde de birçok önemli projeyi hayata geçiren firma, son olarak Savunma Sanayii Başkanlığının talebiyle, dalış eğitimleri sırasında yaşanabilecek kazalarda kullanılmak üzere tasarlanan taşınabilir hiperbarik basınç odasını, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne gönderilmek üzere teslim etti.

Şu anda Filipinler'e de ilk basınç odasını göndermeye hazırlanan firma, yakın zamanda evlerde tek kişi kullanıma uygun özel basınç odalarını İspanya ve ABD'ye yollayacak.

"Hiperbarik kabin ihtiyacı için yurt dışına bağımlı bir ülkeydik"

Kentte 2008'de kurulan firmanın yönetim kurulu başkan vekili Yiğithan Demirdik, gazetecilere, cihazın, ihtiyacı olan hastaların basınç altında yüzde 100 oksijen solumasında kullanıldığını söyledi.

Filipinler, Kazakistan, Irak, İspanya, ABD'nin de aralarında bulunduğu ülkelere ihracat yaptıklarını dile getiren Demirdik, "Arjantin'de kurduğumuz ofisimizle Arjantin ve Güney Amerika pazarına giriş yapmış bulunmaktayız." diye konuştu.

"Özellikle dünyanın ilk ve özel projelerini yapmaktaki vizyonumuzla Türkiye'nin ilk hayvan kabinlerini de yapmış bulunmaktayız." ifadesini kullanan Demirdik, şöyle devam etti:

"Halihazırda Türkiye'de üretim yapan 3 şirketten biri olmakla birlikte Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde yurt dışına ihracat yapabilen seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizde özellikle son 20 yılda sanayinin gelmiş olduğu noktayı göstermek açısından, hiperbarik kabinimizin kullanımı için yurt dışına bağımlı haldeyken, şu noktada Avrupa ve ABD gibi büyük ülkelere ihracat yapabilir kapasiteye gelmiş durumdayız. Türk sanayisinin burada elde etmiş olduğu başarıya verdiğimiz katkılardan dolayı da gurur duymaktayız. Hedefimiz Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında daha etkin ve üstün rol üstlenmek."

Demirdik, hem evde hem de kliniklerde kullanılmak üzere bazı özel siparişler de aldıklarını bildirdi.

Şirket olarak en önemli amaçlarının başta Türk savunma sanayisine hizmet etmek olduğunu kaydeden Demirdik, bu kapsamda daha farklı hiperbarik ürünleri imal etmek için proje geliştirdiklerini ve yakında üretime geçeceklerini dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda uzun ve geniş araçlar trafiği aksattı
Kartal'da İETT otobüsünde yolcular arasında çıkan koltuk kavgası cep telefonuyla görüntülendi
Ülke genelinde araçlarda ışık donanımları ve kullanımına yönelik denetim
Prens Edward, Ankara'da Chevening Burs Programı'nın 40. yılı resepsiyonuna katıldı
Konya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Tedavi amaçlı ürettikleri hiperbarik basınç odasıyla dünyaya açıldılar

Tedavi amaçlı ürettikleri hiperbarik basınç odasıyla dünyaya açıldılar

Üç organın birleştiği noktadaki kanserli tümörden 5 saatlik operasyonla kurtuldu

SMA'da tedaviye erken başlamak komplikasyonların etkisini azaltıyor

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında savcı mütalaasını verdi
Türkiye'nin "milli uyduları" göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin "milli uyduları" göreve hazırlanıyor
"Alzheimer" hasta sayısının 10 yıl içinde 135 milyona çıkması öngörülüyor

"Alzheimer" hasta sayısının 10 yıl içinde 135 milyona çıkması öngörülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet