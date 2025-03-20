Dolar
38.01
Euro
41.48
Altın
3,042.25
ETH/USDT
2,020.70
BTC/USDT
86,266.00
BIST 100
10,122.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışması, kurlarda oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor.

Ali Canberk Özbuğutu  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlıyor

İstanbul

TCMB, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Yıllık bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık
Türkiye-Çin Ortak Güvenlik İşbirliği Mekanizması 2. Toplantısı Ankara'da düzenlendi
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlendi

Benzer haberler

Türkiye'nin ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

TCMB Başkanı Karahan, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde İstanbul Erkek Lisesi’ni ziyaret etti

TCMB'den faaliyet İzinleri Durdurulmuş Olan Pay Fix, Aypara ve İninal'e ilişkin açıklama

Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı
Merkez Bankası rezervleri 169,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 169,9 milyar dolar oldu
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet