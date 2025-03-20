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Ekonomi

Deniz dibi taramada kullanılacak DÖKER-1 gemisi denizle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yeni DÖKER-1 gemisinin denize indirildiğini bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Deniz dibi taramada kullanılacak DÖKER-1 gemisi denizle buluştu

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul, İzmir ve Samsun denizdibi tarama başmühendislikleri tarafından yürütülen faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında deniz dibi tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa edilen yeni DÖKER-1 gemisinin denize indirildiğine bildiren Uraloğlu, "750 metreküp taşıma kapasitesi, 7,5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliğiyle yeni gemimiz, deniz dibi tarama kapasitemizi önemli ölçüde artıracak. DÖKER-1 gemisi, uzun dökü mesafelerinde sağlayacağı hız ve kapasite avantajıyla limanlarda, tersanelerde ve balıkçı barınaklarında yapılan tarama çalışmalarına hız kazandıracak. Ayrıca bin 700 metreküp kapasiteli emici tip yeni bir geminin inşa süreci de devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

38 gemilik filoya yeni takviye

Uraloğlu, mevcut 38 deniz aracı ve yaklaşık 210 personelle 2024'te 730 bin metreküp deniz dibi taraması gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, büyüyen liman ve tersaneler ile balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olduğu göz önüne alındığında deniz dibi tarama faaliyetlerinin büyük kapasiteli gemilerin limanlara güvenli şekilde yanaşabilmesi ve mevcut liman şartlarının iyileştirilmesi açısından önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Deniz dibi tarama faaliyetleri, sadece büyük gemilerin elleçleme yapabilmesi için değil aynı zamanda gemi bakım-onarımları, yeni gemi inşa projeleri ve su yollarının emniyetli hale getirilmesi için de büyük önem taşıyor. Özellikle çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması, kıyı erozyonunun önlenmesi ve mevcut su derinliğinin muhafazası konularında bu çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerimizle hem çevreyi koruyor hem de Türkiye'nin deniz ticaretinde küresel rekabet gücünü artırıyoruz."


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