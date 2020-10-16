Euro
9.29
Dolar
7.93
BIST 100
1,189.01
Altın
1,907.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

Murat Aslan   | 16.10.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 13 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

İhaleye, 40 milyar 25 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,25, 13,27 ve 13,28 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,09,14,11 ve 14,13 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmmün plazma tedavisi Kovid-19 hastalarının yoğun bakım süresini kısaltıyor
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Bir haftadır Kovid-19 vakaları başta İstanbul ve Bursa birçok ilimizde artış eğiliminde
Lübnan, Kovid-19'un kış mevsiminde ciddi sonuçlar doğuracak seviyeye çıkmasından endişe duyuyor
Taburcu olan Kovid-19 vakalarının bir kısmında demans benzeri şikayetler görülüyor
Kovid-19 ile mücadele için 'sanal müdahale odası'

Benzer haberler

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar negatif seyrediyor