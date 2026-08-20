AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ı ve buraya bağlı Avdarma köyünü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ı ve buraya bağlı Avdarma köyünü ziyaret etti.

Moldova ziyareti kapsamında Türkiye'nin Komrat Başkonsolosluğuna giden Zorlu, burada Başkonsolos Eda Güç ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Bu kapsamda Zorlu, Gagauz Özerk Yeri İcra Komitesi ve Halk Topluluğu yetkililerinin yanı sıra bazı belediye başkanları ile değerlendirmelerde bulundu.

Temaslarının ardından Avdarma köyüne geçen Zorlu, burada bulunan Tarih Müzesi'ni inceledi.

Zorlu, müzede yer alan ziyaretçi defterine şunları yazdı:

"Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya'da soydaşlarımızla buluşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Gagauz Özerk Yeri sadece fiziki sınırlarla çevrili bir bölge değildir; tüm 86 milyon Türkiye'nin kalbinin attığı bir gönül coğrafyasıdır. Ortak dil, tarih ve kültürel değerleri paylaştığımız Gagauzya ile hiç kopmayacak derin bağlara sahibiz. Gagauzya'nın özerkliği, refahı ve huzuru tüm Türk milletinin sevincidir. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz baki olsun!"

Avdarma'da Gagauz çocukların halk oyunları gösterisini izleyen Zorlu'ya ve heyetine, dostluk ile güvenin sembolü olan tuz ve ekmek ikram edildi.

Zorlu, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Komrat'ta inşa ettiği Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Mesleki ve Teknik Koleji'ni de ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gagauz Özerk Yeri, Moldova-Türkiye ilişkileri açısından tarihi bir köprü vazifesi görmektedir. Bununla birlikte tabii ki bizim için Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle geniş gönül coğrafyasında siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bakımında çoklu ve ikili faaliyetler, projeler üretmeye devam ettiğinin altını çizen Zorlu, "Türkiye, Gagauz Özerk Yeri'nde de özellikle TİKA üzerinden ciddi projeleri hayata geçirdi. Bu süreçte bu bölgede yapılan 80 milyon dolarlık yaklaşık proje tutarının yüzde 72'si Gagauz Özerk Yeri'nde gerçekleşmiştir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeye verdiği önemi çok net bir şekilde göstermektedir." diye konuştu.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'deki ziyaretleri sırasında Gagauz Özerk Yeri'nde geniş kapasiteli bir hastaneyi ve yaşlı bakım merkezini açtığını hatırlatarak, "Bunun dışında okullar, anaokulları ve su projesine dahi destek veriyor Türkiye. Gagauz dilinin yaşaması, yaşatılması buradaki soydaşlarımızın geleceğe refah ve huzur içerisinde taşınabilmeleri bizim temel önceliğimiz ve Moldova'daki temaslarımız sırasında da bunu tüm yetkili makamlarla paylaştık." ifadelerini kullandı.

"Şu anda da Türkiye'mizin verdiği bu önemi gösteren çok önemli bir projenin hemen önünde duruyoruz. Burası Recep Tayyip Erdoğan Mesleki ve Teknik Koleji. İnşaatı büyük ölçüde tamamlandı." diyen Zorlu, tefrişatın gerçekleştirilmesinin ardından 2027-2028 eğitim döneminde koleji açmayı umduklarını söyledi.

Zorlu, kolejin 360 kişilik bir kapasiteye sahip olduğuna ve 400'ün üzerinde öğrencinin kullanımına uygun olacak şekilde artırılabileceğine işaret ederek, buradan alınacak diplomaların Türkiye ve Moldova'da doğrudan geçerli olacağını aktardı.

Bölgenin tek mesleki ve teknik kolejinin Recep Tayyip Erdoğan Mesleki ve Teknik Koleji olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gönül köprülerini sağlamlaştırmaya, Türk dünyasında ve geniş gönül coğrafyamızda yeni projelerle burada ilişkilerimizi artırmaya devam ediyoruz." dedi.

"Türkiye-Moldova ilişkileri ilerlemeye devam ediyor"

Zorlu, Moldova Parlamento Başkanı'nın daveti üzerine iki günlük ziyaretini Kişinev'de gerçekleştirdiklerini ve burada Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından da kabul edildiğini belirtti.

Görüşmelerinin hepsinde ortak vurgularının Gagauz Özerk Yeri'nin özerkliğinin ve statüsünün ilelebet devam etmesi olduğunu belirten Zorlu, burada ortak yatırımları artırma ve yeni projeler geliştirme arayış ve çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Zorlu, şunları kaydetti:

"Türkiye-Moldova ilişkileri de bu kapsamda ilerlemeye devam ediyor. 1 milyar dolarlık ticaret hedefine çoktan ulaşıldı ve umut ediyorum ki Cumhurbaşkanlarımız yeni dönemde yeni bir hedef tayin edecekler ve bu kapsamda ilerlemeye devam edeceğiz. Moldova'nın toprak bütünlüğü kadar Gagauz Özerk Yeri'nin de özerklik statüsünün, siyasal, kültürel ve dilinin korunması gibi hassasiyetlerimiz, bizim ilişkilerimizin de temel kritik noktası diyebilirim."

Zorlu'ya temaslarında Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı, MKYK Üyesi Naim Makas, Türkiye'nin Komrat Başkonsolosu Eda Güç ve TİKA Moldova Koordinatörü Murat Zelan eşlik etti.