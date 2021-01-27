TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.
Istanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3 Şubat vadeli repo ihalesine 100 milyar 370 milyon liralık teklif geldi.
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.