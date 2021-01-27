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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 54 milyar 999 milyon 999 bin 985 lira verdi.

Furkan Gençoğlu   | 27.01.2021
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 55 milyar lira verdi

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 3 Şubat vadeli repo ihalesine 100 milyar 370 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

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